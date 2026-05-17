Piłka nożna. Charakterna Stal wygrała w derbach

Stal do wicelidera traci tylko jeden punkt. Fot. Stal Szczecin/Facebook

W 25. kolejce piłkarskiej Klasy Okręgowej w Grupie 2 odbyły się derby Szczecina, w których Stal podejmowała FASE i choć przegrywała 1:2, to zwyciężyła 3:2. Po bramce Mateusza Woźnego gospodarze szybko objęli prowadzenie, ale później goście dwukrotnie odpowiedzieli bramkami Oliwiera Pajora oraz Kamila Sumińskiego i to oni byli bliżej korzystnego wyniku. Ostatecznie o losach spotkania przesądziły bramki Dawida Skobla i Tomasza Cydzika.

REKLAMA

- Jedna i druga drużyna miała swój plan na ten mecz - powiedział po spotkaniu Adam Bogacz, trener Stali. - Przeciwnicy mądrze grali w obronie oraz wyprowadzali kontrataki i po jednym z nich wyrównali. Po naszym błędzie rywale zdobyli drugiego gola, po czym cofnęli się do obrony, a my to na szczęście wykorzystaliśmy, mając w składzie zawodników, którzy odnaleźli się w polu karnym. Duże gratulacje dla młodzieży z FASE, która wysoko postawiła nam poprzeczkę.

Na boisku przy ul. Pomarańczowej w meczu o przysłowiowe sześć punktów, Akademia Piłkarska Kasta Żaki Szczecin wygrała z Rurzycą Nawodna 5:3, a gole dla Szczecinian strzelili: Andrzej Motyl, Mateusz Kot, Piotr Zięba, Damian Kacperski i Mateusz Zawłocki. Dla gości trafili: Paweł Lisowski, Antoni Jurkiewicz i Dominik Siwiec. Przy stanie 4:3 drugą żółtą kartkę otrzymał Motyl, po czym gospodarze zdobyli piątą bramkę...

Hutnik Szczecin pewnie pokonał na wyjeździe Orła Trzcińsko-Zdrój 4:1. Goście od początku narzucili swoje warunki gry, szybko objęli dwubramkowe prowadzenie i pomimo kontaktowego trafienia gospodarzy, zachowali kontrolę nad spotkaniem i pewnie zwyciężyli. Gole dla przyjezdnych zdobyli: Adrian Gościło (2), Kamil Wawrowski i Michał Przybylski. ©℗

(PR)







REKLAMA