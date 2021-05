Piłka nożna. Błękitni w środę podejmą Olimpię Elbląg

Piłkarze II-ligowych Błękitnych Stargard po wyjazdowym zwycięstwie ze Zniczem w Pruszkowie 2:0 oraz bezbramkowym remisie w zaległym meczu z wiceliderującym GKS-em Katowice, nieco poprawili swoją sytuację i są już poza strefą spadkową, ale różnice są niewielkie i podopiecznym trenera Adama Topolskiego kolejne punkty są bardzo potrzebne.

Szansa na ich zdobycie będzie już w środę o godz. 17, kiedy to zajmujący 15. miejsce stargardzianie zmierzą się na swym stadionie przy ul. Ceglanej z zamykającą tabelę Olimpią Elbląg. W meczu tym elblążanie będą bardziej wypoczęci, bo podczas minionego weekendu pauzowali (tydzień wcześniej zwyciężyli w Elblągu ze Zniczem 2:1). Natomiast Błękitnym pauza wypada w nadchodzący weekend, więc warto byłoby zrobić sobie pewien zapas punktowy.

- Z Olimpią Elbląg będzie to mecz z kategorii tych o wszystko i musimy zrobić wszystko, by wypaść jak najlepiej - powiedział szkoleniowiec stargardzian A. Topolski. - Rywale będą wypoczęci, a my podmęczeni trudnym pojedynkiem w Pruszkowie, ale takie już są uroki terminarza i trzeba się z tym pogodzić. Z powodu kartek w naszym zespole nie zagra Michał Cywiński, a oprócz Jana Andrzejewskiego, który z powodu kontuzji ręki w rundzie wiosennej już nie zagra, wszyscy pozostali zawodnicy są w pełnej dyspozycji. Atutem Błękitnych wreszcie powinni stać się stargardzcy kibice, którzy po pandemicznej przerwie powrócą na trybuny...

O tym, jak w środę będzie można dostać się na stadion przy ul. Ceglanej, postanowiliśmy porozmawiać z władzami klubu.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami trybuny będą mogły być wypełnione w 25 procentach, a ponieważ sporo osób wykupiło karnety, co automatycznie daje im prawo obejrzenia spotkania z Olimpią Elbląg oraz są też osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu, więc będziemy mogli sprzedać około 300 biletów - poinformował członek zarządu klubu Jarosław Hajduk. - Zastanawialiśmy się nad tym, by zrobić bezpłatne wejściówki, ale z powodów organizacyjnych prościej będzie je sprzedać za symboliczną złotówkę i tak to właśnie zrobimy. Bilety w cenie 1 złotego na dwa najbliższe mecze w Stargardzie, środowy z Olimpią i 5 czerwca o godzinie 13 z Garbarnią Kraków, można tradycyjnie zakupić przez internet, a informacja o szczegółach jest na naszej stronie na facebooku. ©℗

(mij)