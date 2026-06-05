Piłka nożna. Błękitni utrzymali się w III lidze, Pogoń II zdegradowana

Mimo niedawnego zwycięstwa 13:1 z Wdą Świecie, rezerwy Portowców spadły do IV ligi. Fot. Pogoń Szczecin SA

Już po pierwszych barażowych meczach i decyzjach PZPN-u, przywracających II-ligowe licencje Zawiszy Bydgoszcz i Wikędowi Luzino, wyjaśniły się losy zachodniopomorskich piłkarskich III-ligowców zagrożonych degradacją: utrzymanie definitywnie zapewnili sobie Błękitni Stargard, a rezerwy ekstraklasowej Pogoni Szczecin spadły do IV ligi.

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Przed ostatnią kolejką II i III ligi, spadek z trzeciego frontu groził aż 8 zespołom, bo z II ligi zdegradowany już został KKS 1925 Kalisz, zaś zagrożony był ponadto Sokół Kleczew i nawet Świt Szczecin, a II-ligowej licencji nie otrzymał beniaminek II ligi Zawisza i mający grać w barażach wicemistrz Wikęd. Licencje, jak wyżej wspomnieliśmy przywrócono i gdy Bydgoszczanie stali się pełnoprawnym II-ligowcem, automatycznie utrzymali się Stargardzianie. Wikęd dzięki licencji wystąpił w barażach i w Ostrowcu Świętokrzyskim z byłym ekstraklasowiczem KSZO 1929 - choć do przerwy prowadził 1:0 - ostatecznie po golu z rzutu karnego i samobójczej bramce przegrał 1:2, co spowodowało spadek rezerw Portowców. Obecnie do rozstrzygnięcia jest już tylko jedna kwestia, czy z III ligi spadnie 5 czy 6 drużyn, ale nie ma to już znaczenia dla klubów z naszego województwa. Jeśli w dwumeczowym barażu, który rozstrzygnie się 9 czerwca, zwycięży wielkopolski Sokół Kleczew, to w III lidze utrzyma się Victoria Września, a jeśli górą będzie dolnośląski Górnik Polkowice, to wtedy Victoria zostanie zdegradowana. ©℗ (mij)

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