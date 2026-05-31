Piłka nożna. Arkonia znów pokonała GKS

Arkonia pokazała w Kołbaczu, kto jest najlepszy w lidze. Fot. Paweł REICHELT

W piłkarskiej Klasie Okręgowej rozegrano 27. kolejkę spotkań, a w najciekawszym meczu Grupy 2 GKS Kołbacz podejmował już IV-ligową Arkonię Szczecin i zasłużenie przegrał 0:3. W pierwszej połowie spotkanie było wyrównane i obie strony miały swoje szanse. W zespole gospodarzy kilka razy groźnie uderzał Przemysław Brzeziański, ale dobrze bronił bramkarz Arkonii. Goście również mieli swoje okazje, a przed przerwą gola po kontrataku zdobył Dawid Gruchała-Węsierski. Po zmianie stron dominowali już tylko Szczecinianie. Wynik po stałym fragmencie gry i strzale głową podwyższył Eryk Dobberstein, a końcowy rezultat bezpośrednim uderzeniem z rzutu wolnego ustalił Dominik Grochowski. Arkonia po raz drugi pokonała GKS (jesienią 3:1) i było to jej 23 zwycięstwo w sezonie.

REKLAMA

Stal Szczecin rozbiła u siebie Energetyka Gryfino aż 6:1, a golami podzielili się: Marcel Kudyba (2), Dawid Skobel, Mateusz Woźny, Jakub Wośkowiak i Miłosz Malczewski. Na boisku przy Pomarańczowej Akademia Piłkarska Kasta Żaki Szczecin pokonała Orła Trzcińsko-Zdrój 2:1, a gole dla zwycięzców zdobyli: Piotr Zięba i w doliczonym czasie gry Paweł Pytelewski. Spotkanie było zaciętym pojedynkiem z lekkim wskazaniem na gospodarzy, a po strzałach jednych i drugich piłka odbiła się od poprzeczki. Hutnik Szczecin wygrał na wyjeździe z GKS-em Kołbaskowo-Przecław 3:1, a bramki dla gości zdobyli: Szymon Kochański, Filip Łęczycki i Krzysztof Wesoły. Przez długi czas na tablicy wyników utrzymywał się remis 1:1. W końcówce meczu Szczecinianie pokazali więcej jakości, cierpliwości oraz skuteczności i udowodnili swoją wyższość.

W Grupie 1 Jeziorak Załom przegrał na wyjeździe z Akademią Piłkarską Kotwica Kołobrzeg 3:5, choć w pewnym momencie było już 0:5. Bramki dla Szerszeni zdobyli: Jacek Chodorowski (2) i Miłosz Magdziak. ©℗ (PR)

REKLAMA