Futsal. Pomidorówka dla piłkarza

Szefowa Daria Piasek dba o podniebienia sportowców i wszystkich klientów. Fot. Paweł PŁUCIENNIK

Futsal Szczecin od sześciu lat nieprzerwanie gra w I lidze futsalu, a w ostatnim sezonie zajął 6. miejsce, a ciekawostką jest fakt, że grający na hali piłkarze Futsalu korzystają z kuchni Baru Pychotka, który współpracuje ze szczecińskim klubem.

Wspomniany Bar Pychotka istnieje na mapie Szczecina już od 8 lat. Lokal znajduje się w miejscu, w którym kiedyś żywił mieszkańców kultowy bar PRL-u, czyli Wawrzyniaka 6a.

- Przychodzę do Pychotki od dwóch lat, od poniedziałku do piątku - mówi Zahar Sydorenko, zawodnik Futsalu, który na co dzień studiuje na Uniwersytecie Szczecińskim. - Jestem nieobecny tylko wtedy, gdy wypadnie nam mecz w środku tygodnia.

Bar oferuje dania na miejscu, na wynos i z dowozem. Ceny są tutaj bardzo niskie i przystępne, a wystrój lokalu starodawny. Obsługa lokalu jest zawsze miła i uśmiechnięta. W barze łącznie pracuje pięć osób, a szefową jest Daria Piasek.

- Jedzenie jest tutaj bardzo pyszne i bardzo mi się podoba - chwali sobie Pychotkę Z. Sydorenko. - Dla sportowca jest to co trzeba. Smakuje mi tutaj wszystko, ale najbardziej kotlet schabowy z frytkami i surówką.

Wszyscy wiemy, jak ważną rolę w sukcesie każdego sportowca odgrywa odpowiedniej jakości jedzenie - musi być dobre, świeże i z jak najlepszych składników.

- Jeżeli masz jakieś marzenia i chcesz zagrać na wyższym poziomie, to dobór jedzenia jest bardzo ważny - mówi o odżywianiu Z. Sydorenko. - Jedzenie to pięćdziesiąt procent sukcesu. Czasem po meczu pozwalam sobie na kebaba czy pizzę, ale staram się pilnować tego, co jem.

Sydorenko jest Ukraińcem, więc nasuwa się pytanie... która kuchnia jest dla niego lepsza - polska czy ukraińska?

- Kuchnia ukraińska bardziej mi się podoba, ale w Polsce bardzo lubię zupę pomidorową i pieczarkową - wyjaśnia.

Współpraca między Pychotką, a Futsalem trwa już sześć lat i obie strony są zadowolone, a na meczach Futsalu można zobaczyć baner reklamujący perłę gastronomiczną Szczecina. Warto odwiedzać szczecińskie firmy, które pomagają i dzielą się z innymi. Bar Pychotka pomaga również ludziom biednym, którzy otrzymują jedzenie za darmo. Lokal czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, a menu dostępne jest na Facebooku: https://www.facebook.com/1szczecin. Jedzenie można zamówić telefonicznie (794-667-351 lub 508-200-923).

- Myślę, że współpraca pomiędzy dwoma podmiotami jest dobra - mówi na koniec Z. Sydorenko. - Dobrze zaprezentowaliśmy Szczecin w minionym sezonie, a im więcej kibiców przychodzi na mecze, tym większa jest reklama. ©℗

