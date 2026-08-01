Piłka nożna. Belgijski obrońca w Pogoni

Tuż przed wyjazdem do Krakowa na poniedziałkowy mecz drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy z Cracovią Pogoń ogłosiła transfer młodzieżowego reprezentanta Belgii Lukasa Willena. Nowy nabytek wzmocni formację defensywną portowców.

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„Willen jest nowoczesnym środkowym obrońcą. Dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, a przy tym świetnie odnajduje się w grze z piłką przy nodze i chętnie uczestniczy w budowaniu akcji od własnej bramki. Do jego największych atutów należy również umiejętność czytania gry oraz skuteczność w pojedynkach powietrznych. Piłkarz najlepiej sprawdza się na środku defensywy, ale potrafi się także odnaleźć na jej lewej flance” – opisuje profil zawodnika oficjalna strona internetowa Pogoni.

Urodzony w 2003 roku zawodnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w KFC Gavere-Asper, skąd trafił do KMSK Deinze, a następnie akademii FC Brügge – czołowego klubu w Belgii, od lat uchodzącego za wzór szkolenia młodych piłkarzy. W Akademii klubu z Brugii Willen spędził kilka sezonów, przechodząc przez kolejne szczeble szkolenia. Potem przeniósł się do Zulte Waregem. Łącznie w barwach Zulte rozegrał 107 meczów. Belg ma za sobą także kilka występów w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju do lat 15, 17 i 20.

(woj)

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