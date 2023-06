Mistrzostwa w darcie amerykańskim. Najlepsi gracze przyjadą do Świnoujścia

Na listopad tego roku planowane są Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w darcie amerykańskim.

Czterodniowa impreza rozpocznie się 23 listopada w hali tenisowej przy ul. Matejki w Świnoujściu. Spodziewanych jest 400 uczestników, będą to gracze z całej Europy. Fani gry w rzutki będą mogli spróbować swoich sił zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i zespołowych.

– Chcielibyśmy w trakcie trwania turnieju zorganizować także minirozgrywki dla dzieci oraz turniej VIP dla dorosłych. Logistyka przedsięwzięcia jest perfekcyjna od początku, ponieważ ubiegamy się o możliwość organizacji mistrzostw Europy w naszym mieście. A na razie serdecznie zapraszam do udziału w nadchodzących zawodach oraz do kibicowania naszym regionalnym drużynom: Baltic Home Dart Świnoujście, Show Floor Police, Drink Team i Gryfindor – mówi jeden z organizatorów Janusz Wojtkowiak z Bullshooter Polska. – Gra w darta w naszym kraju zdobywa coraz większą popularność, a dzieje się to dzięki sportowej telewizji, regularnie transmitującej zawody oraz za sprawą sukcesów polskiego dartera Krzysztofa Ratajskiego, który w tej dziedzinie osiągnął już naprawdę wiele. Każde większe miasto w Polsce ma miejsce, gdzie w lotki można grać. Sport ten ma niski próg wejścia, poza tym stanowi atrakcyjną i towarzyską aktywność. W Szczecinie zagrać można przykładowo w pubie The White Rabbit, Kicker Pub czy Red Joker.

(af)