Milan zwycięża w Szczecinie. Pasjonujący finisz Tour de Pologne [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Włoch Jonathan Milan został zwycięzcą II etapu 83. wyścigu Tour de Pologne z metą w Szczecinie. Po pasjonującym finiszu u podnóża Wałów Chrobrego wyprzedził Francuza Paula Magniera oraz Włocha Matteo Malucelliego.

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Kolarze wystartowali z Międzyzdrojów, a po drodze rozegrali dwie premie specjalne, a na lotnych premiach błyszczał Polak Radosław Frątczak wygrywając wszystkie trzy. Mimo płaskiej trasy podejmowano kilka prób ucieczek, ale do Szczecina dojechał cały peleton. Po zjeździe z Trasy Zamkowej rozpoczęło się rozprowadzanie do finiszowej rozgrywki. Na finiszu nikomu nie dał szans mierzący aż 194 cm Milan. Najlepszy z Polaków Marceli Bogusławski był dziewiąty. Milan jest liderem wyścigu po dwóch etapach.

(JCH)

Film: Agata JANKOWSKA

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