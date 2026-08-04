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Kolarski wyścig Tour de Pologne w drodze do Szczecina

Data publikacji: 04 sierpnia 2026 r. 12:03
Ostatnia aktualizacja: 04 sierpnia 2026 r. 12:03
Kolarski wyścig Tour de Pologne w drodze do Szczecina
Fot. Szymon Gruchalski  

Już tylko godziny dzielą nas od przyjazdu kolarzy startujących w 83. Tour de Pologne do Szczecina. Wczesnym popołudniem 147 zawodników z liderem Jonathanem Milanem na czele startuje do II etapu z Międzyzdrojów.

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Start honorowy zaplanowano na g. 13 przy Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach, a po 10 minutach nastąpi start ostry. W żółtej koszulce lidera jedzie Włoch Milan (Lidl -Trek), zwycięzca wczorajszego etapu z Gdyni do Koszalina. Drugi w klasyfikacji generalnej jest Polak Kamil Małecki (Pinarello), który zbierał cenne bonifikaty na premiach lotnych i wywalczył koszulkę (ciemnoniebieską) najaktywniejszego zawodnika. W koszulce najlepszego górala z Międzyzdrojów startuje Belg Dries De Bondt (Team Jayco Alula). Dzisiejszy etap liczy 151 km i wiedzie przez Kamień Pomorski, Nowogard i Goleniów. Trasa końcówki etapu będzie wiodła Trasą Zamkową do ulicy Jana z Kolna. Następnie po nawrocie na wysokości ulicy Kapitańskiej wyznaczono metę. Przyjazd kolarzy spodziewany jest około godz. 16.30.

JCH

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