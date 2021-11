Koszykówka. Na zakończenie pierwszego etapu II-ligowe koszykarki Ogniwa wygrały w Pile

II-ligowe koszykarki Ogniwa Szczecin, na zakończenie pierwszego etapu rozgrywek, w rewanżu wygrały na wyjeździe z LOMS Basket Powiat Pilski 82:66. Pierwszy mecz szczecinianki wygrały na własnym parkiecie bez większych problemów 92:61. W I etapie szczecinianki odniosły 5 zwycięstw i raz przegrały.



Tym razem w wyjazdowym spotkaniu koszykarki z Piły postawiły większy opór, bowiem pierwsza kwarta była wyrównana do tego stopnia, że zakończyła się wynikiem 15:18. Inicjatywa przechodziła z rąk do rąk, przez co obie drużyny zaliczały krótkie serie kilku punktów z rzędu. W drugim fragmencie przewaga drużyny ze Szczecina była bardziej widoczna. Przyjezdne miały dużo wyższą skuteczność w ataku, jednak pojawiły się luki w obronie. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 33:48. Trzecia odsłona była przełomowa, bowiem to drużyna z Piły prezentowała się lepiej. Oba zespoły dobrze broniły, jednak to gospodarze więcej trafiali. W wyniku czego samą kwartę Ogniwo przegrało 20:16, ale wynik ogólny wskazywał 53:64. W ostatnim fragmencie goście wrócili do własnego rytmu gry i dyktowali warunki. Przewaga nie rzucała się w oczy, bowiem oba zespoły prezentowały dobrą i wyrównaną koszykówkę. Podczas tego spotkania zadebiutowała najmłodsza z zawodniczek ze Szczecina, zaledwie 15-letnia Nikola Barańska, która przez 9 minut zaliczyła 4 zbiórki. Najlepiej podczas tego meczu zaprezentowała się kapitan zespołu Katarzyna Fałat, która zdobyła 36 punktów. ©℗

(MS)