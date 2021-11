Koszykówka. Ogniwo wysoko przegrywa w Poznaniu

W sobotę II-ligowi koszykarze Ogniwa Szczecin w 9. kolejce przegrali w Poznaniu z tamtejszą Eneą Basket 47:84.

Od samego początku gospodarze przejęli inicjatywę w tym spotkaniu i dominowali na własnym parkiecie. Ostatecznie składająca się z 9 zawodników drużyna gości wysoko przegrała. Następny mecz podopieczni Zbigniewa Majcherka zagrają na wyjeździe w Międzychodzie 17 listopada.

Na spotkanie w Poznaniu szczecinianie przyjechali w 9-osobowym składzie więc już przed samym meczem było wiadome, że będzie to sporym utrudnieniem dla przyjezdnych. Początek spotkania był wyrównany. Obie drużyny postawiły twarde warunki, i do połowy tego segmentu zespoły szły punkt za punkt. Po pięciu minutach coraz bardziej widoczna była przewaga gospodarzy. W ostatnią minutę Poznań jeszcze mocniej nacisnął na Ogniwo, co poskutkowało wynikiem 25:9 dla gospodarzy na koniec tego fragmentu. W trakcie drugiej kwarty Enea sukcesywnie powiększała swoją przewagę, nie pozwalając przyjezdnym na skuteczne akcje w ataku. Już minutę przed końcem pierwszej połowy Poznań wyszedł na prowadzenie wynoszące 31 punktów. Na zakończenie tej części gry wynik był 49:16. W trzeciej kwarcie przewaga na boisku nie była aż tak widoczna, jednak mimo tego Poznań wygrał tę kwartę. Po tym fragmencie Enea wygrywała już 70:32. W ostatniej osłonie zwycięzca był widoczny, jednak intensywność gry nie spadła. Samą kwartę Ogniwo wygrało 14:15, jednak finalnie szczecinianie przegrali spotkanie 84:47. Najlepszym zawodnikiem gości okazał się być kapitan Karol Pytyś, który zdobył double-double w postaci 10 zbiórek i 16 punktów. Na ten moment drużyna ze Szczecina ma bilans 2-6. ©℗

(MS)