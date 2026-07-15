Koszykówka. Zahir Porter z kontraktem

Zahir Porter dołącza do Kinga Szczecin

Amerykanin Zahir Porter podpisał kontrakt z Kingiem. To pierwszy transfer szczecińskiej drużyny przed nowym sezonem w Orlen Basket Lidze.

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– Jestem podekscytowany tym, że będę mógł zagrać w Polsce. Słyszałem wiele dobrego o waszej lidze i nie mogę doczekać się jej startu. Zdecydowanie wysoki poziom koszykarski w Polsce sprawił, że mogłem łatwiej podjąć decyzję. Bardzo ważne było dla mnie to, że King Szczecin będzie grał w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Nie mogę doczekać się powrotu na europejską scenę z nowym klubem i nowymi kolegami z zespołu. Kibicom chcę powiedzieć tylko jedno: nie mogę doczekać się, aby zobaczyć Was w Szczecinie! Zrobimy dla Was prawdziwe show – mówi Zahir Porter.

26-latek pochodzi z Nowego Jorku. Ma 198 centymetrów wzrostu i występuje na pozycji rzucającego obrońcy. W Europie zadebiutował przed trzema laty w albańskim Kamza Basket. W 2024 roku podpisał kontrakt ze słowackim BK Iskra Svit, dla której notował średnio 22 punkty, 4 zbiórki, 3 asysty i przechwyt na mecz. Sezon 2024/2025 dokończył już w lidze portugalskiej w barwach Vitorii Guimaraes. W tym zespole poprawił swoje zdobycze statystyczne. Notował 23 punkty, 6 zbiórek, 4 asysty i 2 przechwyty na mecz.

Dobre występy zaowocowały silnego łotewskiego VEF Riga. Zahir Porter reprezentował ten zespół w rozgrywkach krajowych, ale także w Basketball Champions League. Amerykanin w lidze estońsko-łotewskiej zdobywał średnio 18 punktów, 4 zbiórki, 3 asysty i miał 51 proc. skuteczność rzutów za trzy punkty. W Lidze Mistrzów rozegrał pięć meczów razem z VEF Riga. Notował wtedy 16 punktów, 4 zbiórki i 3 asysty. Z Rygi Porter trafił do Hapoelu Safed. Z powodu wojny musiał przedwcześnie opuścić Izrael i rozegrał tylko dwa mecze w tej lidze. Zdobywał w nich średni 19 punktów. Miniony sezon Zahir Porter dokończył we II lidze we Włoszech w Rimini.

– Do naszego zespołu dołącza zawodnik, który jest typowym łowcą punktów. Ma świetne warunki fizyczne – bardzo duży zasięg ramion. Może zdobywać punkty na różne sposoby – rzutami z dystansu, półdystansu czy penetracją w strefę podkoszową. Bardzo dobrze czuje się w otwartym boisku i tranzycji ofensywnej. To na pewno jego mocna strona. Cieszy nas to, że Zahir ma już doświadczenie europejskie i to na poziomie pucharowym. Cały czas się rozwija. Myślę, że dołączenie do naszego zespołu i Polskiej Ligi Koszykówki to kolejny krok w jego karierze. Zahir to zawodnik z olbrzymim potencjałem, na pewno będzie wyróżniał się na tle naszej ligi – mówi trener Kinga Szczecin Maciej Majcherek.

Z poprzedniego składu w Kingu pozostaną Mateusz Kostrzewski, Przemysław Żołnierewicz, Tomasz Gile, Max Egner i Antoni Majcherek.

(woj)





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