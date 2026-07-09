Koszykówka. Po trzech sezonach w Treflu Witliński w Kingu?

Mikołaj Witliński (drugi z lewej) jest blisko przeprowadzki do Kinga. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W Orlen Basket Lidze kolejne kluby ogłaszają nowe transfery. W Kingu Szczecin, poza przedłużeniem kilku dotychczasowych kontraktów nie pozyskano żadnego nowego koszykarza. Niewykluczone jednak, że były mistrz Polski szykuje głośny transfer.

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Nieoficjalnie mówi się o zaawansowanych rozmowach z czołowym polskim środkowym Mikołajem Witlińskim. Zawodnik trzy ostatnie lata spędził w Treflu. W sezonie 2023/2024 roku wywalczył z sopockim klubem mistrzostwo Polski pokonując w decydującej fazie play-off…Kinga. W siedmiu meczach finałowych Witliński zdobył wówczas 25 punktów i zanotował 14 zbiórek.

Miniony sezon w Treflu był dla Witlińskiego najlepszym z 13 spędzonych na parkietach ekstraklasy. Center spędzał na parkiecie średnio ponad 22 minuty, zdobywał 9,4 punktu, miał 4,5 zbiórki i skuteczność rzutów na poziomie 54 procent.

(woj)

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