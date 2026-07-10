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Koszykówka. King znów w europejskich pucharach

Data publikacji: 10 lipca 2026 r. 20:21
Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2026 r. 20:21
Koszykówka. King znów w europejskich pucharach
W Lidze Mistrzów King rywalizował m.in z Dinamo Sassari. Fot. Ryszard PAKIESER  

Dwie polskie drużyny, wicemistrz Polski Zastal Zielona Góra i ćwierćfinalista ostatnich rozgrywek King Szczecin, zagrają w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Mogą tam również wystąpić Dziki Warszawa, jeśli nie awansują do Koszykarskiej Ligi Mistrzów.

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Dla Kinga będzie to już kolejna okazja do pokazana się w Europie. Szczeciński klub zadebiutował w pucharowej rywalizacji w rozgrywkach ENBL w sezonie 2022/2023. Potem grał dwukrotnie w Lidze Mistrzów.

Losowanie grup FIBA Europe Cup odbędzie się 16 lipca w Monachium. Drużyny zostaną podzielone na osiem grup – w każdej znajdzie się sześć zespołów. Potencjalnymi rywalami Kinga w fazie grupowej FIBA Europe Cup mogą być: Gence BC (Azerbejdżan), Filou Ostenda (Belgia), BC Lokomotiw Płowdiw (Bułgaria), KK Split (Chorwacja), Keravnos BC (Cypr), Basquet Girona (Hiszpania), Bigbank/Kalev (Estonia), Tartu Ulikool Maks & Moorits (Estonia), Elan Chalon (Francja), SLUC Nancy (Francja), VET-CONCEPT Gladiators Trier (Niemcy), Mykonos BC (Grecja), Iraklis BC (Grecja), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Węgrzy), BC Bashkimi (Kosowo), BC Trepca (Kosowo), Valmiera Glass VIA (Łotwa), KK MZT Skopje Aerodrom (Macedonia), Zastal (Polska), Sporting CP (Portugalia), SCM U Craiova (Rumunia), Nitra Blue Wings (Słowacja), Esenler Erokspor (Turcja).

W kwalifikacjach do FIBA Europe Cup wezmą ponadto udział: Neftchi IK (Azerbejdżan), KK Samobor (Chorwacja), Transcom Parnu (Estonia), KB Peja (Kosowo), CS Dinamo Bukareszt (Rumunia), BC Prievidza (Słowacja).

(woj)

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