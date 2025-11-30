Koszykówka. Spójnia wygrała w Tychach

Stargardzianie wygrali na wyjeździe z tyszanami, a kluczem do sukcesu była druga połowa, w której zawodnicy gospodarzy zdobyli zaledwie 21 punktów!

I liga koszykarzy: PGE SPÓJNIA Stargard - GKS Tychy 65:79 (21:24, 23:19, 11:23, 10:13)

SPÓJNIA: Wojciech Czerlonko 19, Ilja Gromows 16, Jalen Ray 16, Szymon Szmit 12, Jarosław Mokros 7, Wiktor Rajewicz 5, Jakub Karolak 2, Aleksander Jęch 2

Pierwsza połowa meczu była wyrównana, a o zwycięstwie Spójni zadecydowała wysoko wygrana trzecia kwarta. Stargardzianie z 18 punktami zajmują 5. lokatę. (mij)

Fot. PGE Spójnia Stargard/Facebook

