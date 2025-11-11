Koszykówka, Piłka ręczna. I-ligowe emocje i porażka Spójni

Fot. PGE Spójnia/Facebook

Zachodniopomorscy I-ligowcy w koszykówce grali tym razem na własnych parkietach i stargardzianie przegrali, a kołobrzeżanie zwyciężyli. Spójnia (10. lokata) i Kotwica (12. pozycja) mają w dorobku po 12 punktów.

REKLAMA

I liga koszykarzy: PGE Spójnia Stargard - OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 83:88 (24:15, 24:28, 15:18, 20:27)

SPÓJNIA: Jakub Karolak 24, Jalen Ray 21, Jarosław Mokros 9, Wojciech Czerlonko 9, Ilja Gromows 8, Aleksander Jęch 8, Wiktor Rajewicz 2, Szymon Szmit 2,

Stargardzianie dobrze rozpoczęli spotkanie od prowadzenia w pierwszej kwarcie, ale później było już gorzej, a o porażce zadecydowało ostatnie dziesięć minut.

I liga koszykarzy: Kotwica Port Morski Kołobrzeg - Enea Basket Poznań 82:64 (17:12, 25:18, 23:26, 17:8)

Kotwica: Paweł Dzierżak 21, Filip Małgorzaciak 19, Szymon Długosz 13, Marcin Dymała 11, Remon Nelson 9, Mikołaj Kurpisz 5, Szyman Janczak 2, Wojciech Fraś 2, Jordan Lewis

Kołobrzeżanie przez cały mecz mieli wyraźną przewagę i zasłużenie wygrali.

* * *

W I lidze szczypiornistów gryfinianie wysoko przegrali w swej hali przy ul. Parkowej i KPR z 6 punktami zajmuje 11. miejsce.

I liga piłkarzy ręcznych: PGE KPR Gryfino - SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie 26:36 (13:18)

KPR: Aleksander Jeziorny, Radosław Cyran, Kacper Kłodziński - Jakub Gackowski 5, Tomasz Grzegorek 4, Maksymilian Markowski 4, Bartosz Telenga 3, Michał Statkiewicz 3, Marcin Gemborys 3, Patryk Baliński 1, Robert Terczyński 1, Patryk Jasiński 1, Piotr Łukaszewicz 1, Kamil Kostrzewa, Cezary Fabisiak, Michał Mężyński

Tylko przez pierwsze pięć minut gra była wyrównana, a później goście uzyskali przewagę, którą systematycznie powiększali, więc blisko 200-osobowa gryfińska publiczność nie miała powodów do radości. ©℗

(mij)

REKLAMA