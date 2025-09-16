Koszykówka. Gielo już punktuje w Kingu

Tomasz Gielo wprost z Eurobasketu pojechał na sparingi z Kingiem. Fot. Kadrakosz/Facebook

Cztery dni po ostatnim meczu Polaków na Eurobaskecie reprezentacyjny koszykarz Tomasz Gielo dołączył do Kinga i udanie zadebiutował w sparingach. Drugi z kadrowiczów treningi w klubie wznowi za kilka dni.

King na turnieju w Słupsku zmierzył się z miejscowymi Czarnymi i Arką Gdynia. Oba sparingi zakończyły się wygranymi szczecinian – z Czarnymi 78:69, a z Arką 92:88.

Reprezentacyjny skrzydłowy Tomasz Gielo był najskuteczniejszym graczem pierwszego z tych pojedynków. Zdobył 18 punktów trafiając z 58 proc. skutecznośccią z gry. W meczu z Arką reprezentant Polski zanotował 7 punktów i 2 zbiórki. Do zwycięstwa z Arką Kinga poprowadzili inni nowi koszykarze. Jeremy Roach zdobył 20 punktów, a Nemanja Popović i Maximilian Egner po 18. W meczu z Czarnymi 15 asyst miał Jovan Novak, a Maximilian Egner 7 zbiórek.

Sezon w Energa Basket Lidze startuje na początku października. King zainauguruje rozgrywki 6 października wyjazdowym meczem z Polskim Cukrem Toruń. Przed startem ligi zespół Kinga będzie można zobaczyć w Netto Arenie w meczu z Euroligową Albą Berlin. Mecz zaplanowano 25 września.

(woj)