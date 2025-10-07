Koszykówka. Mazurczak wrócił z przytupem

Andy Mazurczak wrócił na ligowe parkiety po ciężkiej kontuzji kolana

Pierwsza kolejka Orlen Basket Ligi przyniosła sporo emocji, a efektowny powrót na parkiety po kontuzji zanotował Andy Mazurczak. Były rozgrywający Kinga, który wraz z trenerem Arkadiuszem Miłoszewskim przeniósł się ze Szczecina do Zielonej Góry, w pierwszym po blisko rocznej przerwie meczu zdobył 26 punktów i od razu został liderem klasyfikacji strzelców.

Spotkanie Zastalu Zielona Góra z Górnikiem Wałbrzych było oficjalnym meczem otwarcia sezonu. Po dogrywce lepsi okazali się goście z Wałbrzych 79:86. Nie pomogła efektowny gra Mazurczaka, który trafił 9 z 13 rzutów z gry i rozdał 4 asysty. Dla rozgrywającego, który przed dwoma laty poprowadził Kinga do mistrzostwa Polski, był to pierwszy oficjalny występ po kontuzji kolana, której nabawił się podczas treningu w październiku ubiegłego roku. Kolejne punktów dla Zastalu dołożyli byli gracze Kinga - Fayne 10 i Matczak 9. To jednak Górnik za sprawę 20 punktów Jogeli i 8 byłego środkowego Spójni Bensona okazał się lepszy w dogrywce.

Szlagierowy pojedynek Legii Warszawa z Startem Lublin padał łupem mistrzów Polski 90:68. Obrońcy tytułu już na inaugurację pokazali moc rozbijając zdobywcę Superpucharu różnicą ponad 20 punktów. Legia zaimponowała grą zespołową (miała 25 asyst), dobrą ponad 54-procentową skutecznością i efektowną grą pod tablicami (39 zbiórek).

W meczu dwóch medalistów ostatnich sezonów Trefl pokonał Śląsk Wrocław 93:81. W ekipie z Sopotu najskuteczniejszy był zdobywca 17 punktów Schenk, a kolejne 12 dołożył były gracz Spójni Cowels. W Śląsku 9 zbiórkami popisał się inny koszykarz znany z występów w Stargardzie Paneva.

Poza Startem Lublin i Śląskiem swoje inauguracyjne mecze przegrał jeszcze także inny uczestnicy play-off poprzedniego sezonu i najbliższy rywal Kinga Czarni Słupsk. (woj)