Koszykówka. Pierwszy półfinał dla Kinga

Fot. Ryszard PAKIESER

Koszykarze Kinga wygrali pierwszy mecz półfinałowy ze Stalą Ostrów, odrabiając w ostatniej kwarcie 13-punktową stratę. Drugie spotkanie zaplanowano w poniedziałek ponownie w Szczecinie.

King Szczecin - Stal Ostrów 80:78 (17:19, 17:19, 16:21, 30:19)

King: Meier 18, Fayne 13, Brown 12, Cuthbertson 12, Borowski 8, Hamilton 5, Kostrzewski 4, Mazurczak 4, Matczak 4, Żmudzki 4

Inauguracyjne spotkanie półfinałowe przez większość czasu przebiegało pod dyktando Stali, który wygrała trzy z czterech kwart. Wprawdzie szczecinianie prowadzili w I kwarcie, ale później do głosu doszli goście. Jeszcze w II odsłonie było to zaledwie kilka punktów, ale już w III przewaga Stali urosła do 13 oczek. Gra Kinga w tym okresie nie wyglądała optymistycznie. Szczecinianie przegrywali walkę pod koszami, a Stal wykorzystywała zbiórki w ataku. Obie drużyn miały słabą skuteczność, ale w decydującej odsłonie King złapał swój rytm. "Trójka" Browna i dwie skuteczne akcje Fayne na początku IV odsłony pozwoliły szybko odrobić straty. Pięć minut przed końcem meczu Borowski wyprowadził Kinga na prowadzenie. Goście za sprawą Michalaka, a potem Kuliga starali się odwrócić losy meczu, ale ostatecznie o wyniku zadecydowały osobiste Borowskiego. Choć zawodnik Kinga trafił tylko dwa z czterech wolnych to wystarczyło to do odniesienia zwycięstwa.

(woj)