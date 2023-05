Koszykówka. Wszystko rozstrzygnie się w środę

W ćwierćfinałowej rywalizacji Kinga z Anwilem po czterech meczach jest remis. Niedzielne spotkanie we Włocławku zakończyło się zwycięstwem gospodarzy, a Kinga podobnie jak w drugim meczu w Szczecinie pogrążył Sanders, który już w I kwarcie zdobył 15 punktów.

Anwil Włocławek - King Szczecin 70:64 (23:15, 10:15, 17:8, 20:26)

King: Fayne 14, Mayer 12, Brown 11, Cuthbertson 10, Mazurczak 7, Borowski 4, Hamilton 2, Matczak 2, Kostrzewski 2, Żmudzki 0

Niedzielny mecz we Włocławku był najsłabszym z dotychczasowych występów podopiecznych trenera Arkadiusza Miłoszewskiego w play-off. Szczecinian wyraźnie zdeprymowała stawka meczu, którą w przypadku ich wygranej mógł być awans do półfinału. Koszykarze Kinga przez większą część meczu mieli ogromne kłopoty z defensywą rywali i prezentowali fatalną skuteczność. Mecz zakończyli z zaledwie co trzecim celnym rzutem z gry. Przestrzelili m.in. 21 "trójek".

Spotkanie efektownie rozpoczął Sanders. Bohater ostatniej akcji wygranego przez Anwil drugiego meczu w Szczecinie już w I kwarcie niedzielnej potyczki zaliczył 15 punktów. W końcowym rozrachunku z 23 punktami na koncie był najskuteczniejszym graczem meczu. Decydujące dla losów meczu okazały się pierwsza i trzeci kwarta. Anwil przewagi wywalczonej na początku spotkania nie oddał do końca meczu, a w dodatkowo w III kwarcie pozwolił rzucić Kingowi zaledwie 8 punktów.

Decydujące spotkanie Kinga z Anwilem rozegrane zostanie w środę w szczecińskiej Netto Arenie. W półfinale na zwycięzcę czeka już Stal Ostrów. Drugą parę półfinałową tworzą Legia i Śląsk.

