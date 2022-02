Koszykówka. Ogniwo Szczecin ograło rezerwy Astorii

Enea Astoria II Bydgoszcz – Ogniwo Szczecin 85:94 (15:32, 23:24, 25:21, 22:17)

W sobotę szczecińskie Ogniwo zagrało kolejny mecz na wyjeździe w ramach II ligi koszykówki mężczyzn. Tym razem przeciwko rezerwom ekstraklasowej Astorii Bydgoszcz.

Pierwsza kwarta okazała się być kluczowa dla dalszego przebiegu meczu. Przyjezdni prezentowali bardzo dynamiczną grą, jednak co najważniejsze, bardzo skuteczną. W tym jednym fragmencie szczecinianie zdobyli 32 punkty, pozwalając gospodarzom zdobyć zaledwie 15. Później do zakończenia pierwszej połowy gra była bardzo wyrównana. Ogniwo było bardzo aktywne w kontrach, jednak Bydgoszcz odpowiadała tym samym. Mimo tego szczecinianie dalej utrzymywali bezpieczny dystans od przeciwników.

Od trzeciej kwarty sytuacja uległa zmianie, jednak nie tak znaczącej na jaką liczyła Astoria. Gospodarze powoli zaczęli nadrabiać stratę, jednak w tym fragmencie udało im się zredukować różnicę tylko o 4 punkty. Ogniwo utrzymywało przewagę na granicy 20 oczek. Czwarta kwarta była bardzo zmienna. Na początku wyglądało na to, że goście będą powiększać przewagę. Później Bydgoszcz kilkukrotnie zmniejszała stratę do jednopunktowej różnicy. Ostatecznie Szczecin zwyciężył w ośmiu zawodników i dalej walczy o awans do play-offów. Najlepszym strzelcem szczecinian był Szymon Szmit, który zdobył 23 punkty. Warto również zaznaczyć, że Karol Pytyś z Aleksandrem Wiśniewskim zdobyli po 21 punktów, a Karol Nowacki do swoich 15 oczek dołożył aż 18 asyst.

Następny mecz Ogniwo zagra na własnym parkiecie 2 marca z drużyną z Poznania.

(MS)