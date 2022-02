Koszykówka. Pierwsza przegrana w grupie mistrzowskiej

KS Wichoś Jelenia Góra – Ogniwo Szczecin 81:61 (21:11,16:17,22:22,22:11)

Żeńska sekcja kontynuuje swoje zmagania w rozgrywkach II ligi kobiet na etapie grupy mistrzowskiej. Tym razem przeciwniczkami szczecinianek były zawodniczki z Jeleniej Góry, które okazały się pierwszymi pogromczyniami Ogniwa w grupie mistrzowskiej. Tym samym dorobek szczecińskich koszykarek po dwóch kolejkach decydującej fazy rozgrywek to zwycięstwo i porażka.

Mecz w Jeleniej Górze rozpoczął się bardzo wyrównanie, jednak obie drużyny miały problem ze zdobywaniem punktów. Dopiero w końcówce pierwszej kwarty gospodarze zarysowali swoją przewagę, która była już dwucyfrowa. Później Jelenia Góra dalej powiększała swój dorobek prowadząc kilkunastoma punktami przez pewien okres drugiego fragmentu. Cztery minuty przed końcem pierwszej połowy goście doszli swoich rywali na zaledwie 6 punktów, jednak następnie to gospodarze ponownie powiększyli przewagę.

W trzeciej kwarcie różnica punktów cały czas oscylowała w granicach 10 oczek, a Ogniwo nie potrafiło przełamać tej bariery. W ostatniej kwarcie przyjezdne zbliżały się do przeciwniczek, jednak nie udało się objąć prowadzenia już do końca. Na zakończenie tego spotkania dodatkowo Jelenia Góra wyraźniej zaakcentowała swoją przewagę i zwyciężyła to spotkanie.

(MS)