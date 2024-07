Koszykówka. Nowe twarze w Kingu i PGE Spójni

Chad Brown zagra w Kingu.

Chad Brown to pierwszy Amerykanin pozyskany przez Kinga Szczecin na sezon 2024/2025. Środkowy mierzy 206 centymetrów wzrostu i ma 28 lat



Jest absolwentem koszykarskiego programu University of Central Florida. Minione rozgrywki spędził w barwach greckiego Apollonu Patras, gdzie zdobywał średnio 12 punktów, i miał 9 zbiórek na mecz. Swoją pozauczelnianą karierę Chad Brown rozpoczynał na zapleczu ligi NBA, w barwach drużyny Texas Legends (klub afiliacyjny Dallas Mavericks). W trakcie swoich europejskich występów reprezentował takie kluby jak: Giessen 46ers, Charilaos TM, Peristeri czy Hapoel Galil Gilboa.



- Witamy w naszym zespole Chada! Po długich negocjacjach udało się dopiąć ten transfer. Cieszymy się, że taki zawodnik trafia do naszej drużyny. Gra bardzo widowiskowo. Kończy akcje podobnie do Phila Fayne'a. Już dziś bardzo cieszę się na tę współpracę. Między innymi ze względu też na połączenie Mazurczak - Brown. To między innymi też dlatego do nas trafił. Przed chwilą dostałem od niego wiadomość, że jest bardzo zadowolony. Ma ochotę zrobić coś specjalnego w Szczecinie. Zaczynamy budowę. Chciałbym też w tym miejscu uspokoić nieco naszych kibiców. Trwa ciężka praca. Jesteśmy blisko kolejnych podpisów. To kwestia kilku dni i będą cieszyć nas kolejne transfery. Wszyscy będą zadowoleni - mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin.

Drugi zachodniopomorski przedstawiciel w Orlen Basket Lidze pozyskał tymczasem rozgrywającego Yehonatana Yama.

Izraelczyk z polskim paszportem poprzednie sezony spędził w barwach drugoligowego Ironi Nahariya. W sezonie 2023/2024 w Lidze Leumit rozegrał 31 spotkań, podczas których średnio zdobywał 13.7 punktu na mecz i notował 5.8 asysty. 25-latek dołącza do pozyskanych wcześniej Jaydena Martineza i Dawida Słupińskiego, wraz z nimi na parkiecie w PGE Spójni zagrają Wesley Gordon i Aleksandar Langović, którzy przedłużyli kontrakty na nadchodzący sezon. (woj)