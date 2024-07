Koszykówka. Z Mazurczakiem i Żołnierewiczem na podbój Walencji

Przemysław Żołnierewicz w akcji Fot. Ryszard PAKIESER

W środę reprezentacja Polski koszykarzy rozpocznie batalię o awans do igrzysk olimpijskich. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będą Bahamy. W 12-osobowym składzie naszej reprezentacja na turniej kwalifikacyjny do igrzysk znalazło się dwóch graczy Kinga – Andrzej Mazurczak i Przemysław Żołnierewicz.

Polska kadra ma za sobą trzytygodniowy okres przygotowawczy. Od 10 czerwca trenowała we Wrocławiu, a następnie rozegrała aż pięć meczów towarzyskich. Biało-Czerwoni rywalizowali na wyjeździe z Grecją, Chorwacją i Brazylią. Później pokonali w hali Spodek w Katowicach Nową Zelandię i w ostatnim w Arenie Sosnowiec Filipiny 82:80. W tych dwóch ostatnich starciach polskiej publiczności pokazał się Jeremy Sochan.

– Można powiedzieć, że meczem z Filipinami zakończyliśmy nasz cykl przygotowawczy. Najpierw bardzo mocno popracowaliśmy we Wrocławiu, a następnie zagraliśmy aż pięć sparingów. Głęboko wierzę, że to będzie przemawiało za nami. Jesteśmy zgrani, jesteśmy gotowi taktycznie, a także – co bardzo ważne – nie mamy żadnych kontuzji. Wszyscy zawodnicy są zdrowi i to jest świetna informacja. Wielkie brawa dla pracy naszego sztabu medycznego – podkreśla trener Igor Milicić.

Teraz przed kadrą turniej kwalifikacyjny w Walencji. Trener Milicić w Hiszpanii będzie mógł korzystać z 12 zawodników. Na tym etapie postanowić podziękować Jakubowi Niziołowi.

– Dziękuję także wszystkim moim koszykarzom za wysiłek, w tym Jakubowi Niziołowi, który wczoraj pożegnał się z zespołem i za którego trzymamy mocno kciuki. Teraz nadchodzi czas, w którym będziemy chcieli przekuć naszą pracę w realizację naszych marzeń – mówi Igor Milicić.

W fazie grupowej turnieju w Walencji Polacy zagrają z Bahamami (3 lipca, godz. 17:30) i Finlandią (4 lipca, godz. 20:30). Transmisje przeprowadzi TVP Sport.

W składzie obok Andrzeja Mazurczaka i Przemysława Żołnierewicza znaleźli się Aleksander Balcerowski, (Panathinaikos Ateny), Aleksander Dziewa (Hamburg Towers), Michał Michalak (PAOK Saloniki), Igor Milicić (University of Tennessee), Andrzej Pluta (Legia Warszawa), Mateusz Ponitka (Partizan Belgrad), AJ Slaughter (Casademont Saragossa), Jeremy Sochan (San Antonio Spurs), Michał Sokołowski (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) i Jarosław Zyskowski (Trefl Sopot).

(woj)

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Walencji:

2 lipca

Finlandia – Bahamy - 85:96

Liban – Hiszpania - 59:104

3 lipca

godz. 17:30 – Bahamy – POLSKA

godz. 20:30 – Hiszpania – Angola

4 lipca

godz. 17:30 – Angola – Liban

godz. 20:30 – POLSKA – Finlandia

6 lipca

mecze półfinałowe

7 lipca

finał