Koszykówka. Przetasowania w Kingu i PGE Spójni

Michał Nowakowski przenosi się do Słupska. Fot. Ryszard Pakieser

Na transferowym rynku w Orlen Basket Lidze było w ostatnich dniach bardzo gorąco. Składy na nowy sezon szybko kompletują Zastal i Czarni. W nowym sezonie w zespołach z Zielonej Góry i Słupska zagrają koszykarze, który jeszcze niedawno walczyli o medale z Kingiem i PGE Spójni.

Czarni ogłosili właśnie pozyskanie Michała Nowakowskiego z Kinga i Alexa Steina z PGE Spójni. Od kilku tygodni wiadomo też, że PGE Spójnię opuści czołowy snajper Devon Daniels. Amerykanin po sezonie spędzonym w Polsce wraca do Serbii i przenosi się do uczestnika Ligi Mistrzów Spartaka Subotica. Wychowanek stargardzkiego klubu Dominik Grudziński w nowym sezonie zagra w Legii Warszawa. Rezerwowy środkowy wicemistrzów Polski Maciej Żmudzki podpisał kontrakt z Zastelem. To prawdopodobnie nie koniec zmian w ekipie Kinga. Pod znakiem zapytania stoją dalsze występy w Szczecinie Filipa Matczaka i Kacpra Borowskiego. O tego ostatniego zawodnika toczy się spór pomiędzy szczecińskim klubem, a jego agentem. Na łamach portalu super-basket.pl trwa ostra wymiana oświadczeń prezesa Krzysztofa Króla i Tarka Khraisa m.in na temat kontraktu Borowskiego.

W Kingu nie ogłoszono jeszcze oficjalnie żadnych transferów. Z naszych informacji wynika, że do Szczecina powróci Mateusz Kostrzewski. W ostatni sezonie w Anwilu skrzydłowy zagrał w 35 meczach i notował średnio 5,5 punkt i 2,8 zbiórki na mecz. To lepsze statystyki niż Kostrzewski miał w sezonie 2022/2023 w Kingu, z którym świętował wówczas mistrzostwo Polski. W najbliższych dniach wicemistrz Polski ogłosi także transfer 25-letniego silnego skrzydłowego Czarnych Słupsk Szymona Wójcik. W poprzednim sezonie koszykarz zagrał w 30 spotkaniach Orlen Basket Ligi, rzucając średnio prawie 6 punktów i zbierając 3,4 piłki na mecz. W planach Kinga jest jeszcze zatrudnienie jednego Polaka, ale już nie z najwyższej ligowej półki. O sile polskiej rotacji mają wciąż stanowić reprezentanci Polski Andrzej Mazurczak i Przemysław Żołnierewicz, a drużynę uzupełnią obcokrajowcy.

W PGE Spójni na nowy sezon pozostanie Wesley Gordon. Z polskiej rotacji trener Sebastian Machowski będzie miał nadal do dyspozycji Sebastiana Kowalczyka, Adama Brenka i prawdopodobnie Karola Gruszeckiego oraz Damiana Krużyńskiego. Skład ma uzupełnić jeszcze jeden Polak grający na pozycjach podkoszowych.

W stargardzkim klubie doszło też do zmian we władzach. Funkcję wiceprezesa PGE Spójni objął Krzysztof Koziorowicz, a dyrektorem sportowym został Wiktor Grudziński. Obaj są od lat związani ze stargardzkim klubem. (woj)