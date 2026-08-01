Koszykówka. McCaffery w Kingu

Mierzący 206 cm Patrick McCaffery podpisał kontrakt z Kingiem Szczecin na najbliższy sezon. Amerykański koszykarz występuje na pozycji skrzydłowego.

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McCaffery jest absolwentem uczelni Iowa University. Swój seniorski rok gry dla zespołu Iowa Hawkeyes zakończył ze średnimi w postaci: 9 punktów, 3 zbiórek i asysty na mecz. W sezonie 2024/2025 Patrick przeniósł się do innej drużyny akademickiej. Został zawodnikiem Butler Bulldogs, a jego średnie zdobycze urosły do: 11 punktów, 4 zbiórek, 2 asyst i przechwytu na mecz. McCaffery został zaproszony do ligi letniej NBA przez Sacramento Kings. W sezonie 2025/2026 Amerykanin podpisał jednak swój pierwszy profesjonalny kontrakt w Europie. Jego pracodawcą była występująca w lidze rumuńskiej oraz FIBA Europe Cup – CS Valcea 1924.

– Bardzo się cieszymy, że do naszego zespołu dołącza Patrick. Jest to bardzo utalentowany zawodnik o świetnych warunkach fizycznych. Będzie grał na pozycji numer trzy, ale możemy go użyć także na pozycji numer cztery. Wysoki koszykarz, to da mu dużą przewagę na pozycji numer trzy. Jest bardzo mobilny ze świetnym rzutem za trzy punkty. Ma bardzo wysokie IQ koszykarskie. Ukończył programy bardzo dobrych uczelni. Świetnie biega do kontry, to jego duża zaleta. Ostatni sezon spędził w Rumunii, może nie był to statystycznie udany sezon, ale to był jego pierwszy rok w Europie. W klubie były jakieś drobne problemy, bo mieli aż ośmiu zagranicznych koszykarzy w rotacji. Trudno mu było się w takiej sytuacji odnaleźć. To zawodnik z dużym potencjałem, który myślę, że na pewno nam pomoże – mówi trener Kinga Szczecin Maciej Majcherek.

(woj)

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