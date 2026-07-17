Koszykówka. King z nowym rozgrywającym

Ondrej Sehnal został nowym rozgrywającym Kinga. To drugi transfer szczecińskiego klubu tego lata. Ostatnie trzy sezony, Sehnal spędził w barwach najsilniejszej czeskiej drużyny klubowej - CEZ Nymburk.

REKLAMA

Nowy nabytek Kinga w każdym roku grał w europejskich pucharach. Razem z Nymburkiem wystąpił w FIBA Europe Cup i Basketball Champions League. W minionych rozgrywkach rozegrał aż 58 meczów w tym klubie. Na parkiecie spędzał średnio 22 minuty. W tym czasie notował 11 punktów, 6 asyst, 4 zbiórki i przechwyt na spotkanie.

- Bardzo się cieszymy, że do naszego zespołu dołącza zawodnik z doświadczeniem na międzynarodowych parkietach, reprezentant Czech, podstawowy rozgrywający drużyny Nymburka. W zeszłym sezonie doszedł aż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Szukaliśmy gracza, który będzie dobrym kreatorem, ale będzie też mógł zdobywać punkty. Ondrej jest właśnie takim zawodnikiem. Jest bardzo silny fizycznie, co jest dużym plusem, jeśli chodzi o grę w naszej lidze. Wie, jak wygrywać. To dla nas było bardzo ważne. Chcieliśmy zawodnika, który może być prawdziwym liderem, zdobył już mistrzostwa i wie, jak grać o najwyższe cele - mówi trener Kinga Maciej Majcherek. (woj)

REKLAMA