Koszykówka. King poznał rywali w rozgrywkach FIBA Europe Cup

King wraca na europejskie parkiety po dwuletniej przerwie

Koszykarze Kinga poznali swoich rywali w tegorocznych europejskich rozgrywkach FIBA Europe Cup. Szczecinianie trafili do grupy D i zmierzą się z cypryjskim Keravnos BC, niemiecką Rasta Vechta, francuskim Nancy Basket, słowackim Nitra Blue Wings oraz austriackim BC Vienna.

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- Powinniśmy być zadowoleni z tego losowania. Najważniejsze, że nie mamy bardzo długich wyjazdów, na przykład do Azerbejdżanu czy Kosowa. Grupa jest fajna i ciekawa, nie ma zdecydowanego faworyta. Trafiliśmy na zespoły z silnych lig. Wiadomo, że jest bardzo mocny zespół z Francji. Mamy też zespół Rasta Vechta, który w minionych rozgrywkach pokazał się z dobrej strony. Będziemy starać się zająć jak najlepsze miejsce i w każdym spotkaniu walczyć o wygraną - mówi trener Kinga Szczecin, Maciej Majcherek.

W FIBA Europe Cup zaprezentuje się także wicemistrz Polski, Zastal Zielona Góra. Drużyna prowadzona przez trenera Arkadiusza Miłoszewskiego w grupie B będzie rywalizowała ze słowackim Patrioti Levice, belgijskim BC Oostende, węgierskim Szolnoki Olajbányász, hiszpańskim FIATC Girona i zwycięzcą meczu kwalifikacyjnego KB Peja / Dinamo Bukareszt.

Faza grupowa FIBA Europe Cup wystartuje w połowie października.

(woj)

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