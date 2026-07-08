Koszykówka. Kolejny występ Żołnierewicza w kadrze

Przemysław Żołnierewicz rozegrał w poniedziałek szósty mecz w kwalifikacjach do MŚ. Fot. Ryszard PAKIESER

Koszykarska reprezentacja Polski zwycięstwem nad Holandią zakończyła pierwszą fazę kwalifikacji do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni pozostali niepokonani w walce o udział w przyszłorocznych MŚ w Katarze. Kolejny dobry mecz rozegrał w Krakowie Przemysław Żołnierewicz z Kinga, który zdobył 8 punktów i miał 4 zbiórki.

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Polska – Holandia 92:84 (18:16, 28:28, 27:21, 19:19)

Polska: Łączyński 18, Sokołowski 13, Olejniczak 12, Ponitka 11, Żołnierewicz 8, Pluta 7, Balcerowski 7, Ł. Kolenda 7, Zyskowski 5, Szumert 4, Urbaniak 0, Michalak 0

Oba zespoły rozpoczęły mecz dość nerwowo. Pierwsze punkty zdobył Michał Sokołowski, ale z drugiej strony świetnie radził sobie Keye van der Vuurst. Biało-Czerwoni utrzymywali się jednak na prowadzeniu dzięki zagraniom Dominika Olejniczaka i Kamila Łączyńskiego. Po 10 minutach było 18:16.

Dość szybko kapitan kadry Mateusz Ponitka popełnił trzeci faul, co oznaczało, że trener Igor Milicić musiał postawić na grę bez niego. Spotkanie było jednak ciągle wyrównane, a rywale stawiali trudne warunki. Dzięki trójce Leona Williamsa w pewnym momencie goście odskoczyli na pięć punktów. Po chwili do remisu doprowadził Kamil Łączyński. Pierwszą połowę Polacy znów zakończyli z zaledwie dwupunktową przewagą.

Lucas Kruithof zaraz po przerwie wyprowadził ekipę trenera Johannesa Roijakkersa na prowadzenie. Polaków w grze utrzymywali jednak Jakub Szumert, Mateusz Ponitka i Aleksander Balcerowski. Przyjezdni ciągle byli blisko m.in. dzięki kolejnym trafieniom z dystansu. Ostatecznie dzięki trafieniu z dystansu Kamila Łączyńskiego po 30 minutach było nawet 73:65.

Na początku czwartej kwarty Holendrzy ponownie zaczęli odrabiać straty. Po zagraniu Marijna Verversa zbliżyli się na trzy punkty. Biało-Czerwonych na prowadzeniu utrzymywał jednak chociażby Ponitka, a efektowny wsad pokazał też Przemysław Żołnierewicz. Po późniejszej dobitce Michała Sokołowskiego kadra miała znowu siedem punktów przewagi. Tego przeciwnicy nie byli już w stanie odrobić.

Spotkanie w Tauron Arena Kraków oglądało na żywo 8110 kibiców.Pierwszą fazę kwalifikacji do mistrzostw świata Polacy zakończyli z bilans 6-0. W kolejnej fazie grupowej Polacy zmierzą się z Izraelem, Niemcami i Chorwacją.

(woj)

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