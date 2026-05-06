Koszykówka. King broni pozycji lidera

King walczy o pozycję lidera przed play-off z Legią Warszawa

Koszykarze Kinga wyjazdowym meczem z Legią (środa, godz. 19) zakończą rundę zasadniczą Orlen Basket Ligi. Zwycięzca meczu przystąpi do play-off z pozycji lidera. W ćwierćfinałach Orlen Basket Ligi może natomiast zabraknąć Zastalu Arkadiusza Miłoszewskiego i Andrzeja Mazurczaka.

Wymęczone zwycięstwo z outsiderem Miastem Szkła Krosno (88:85) pozwoliło Kingowi utrzymać pozycję lidera Orlen Basket Ligi. Za plecami drużyny trenera Macieja Majcherka w końcówce sezonu był duży tłok, ale w walce o fotel lidera liczy się już tylko Legia. Aktualny mistrz Polski ma za sobą serię sześciu zwycięstw z rzędu, a od początku 2026 roku przegrał tylko trzy spotkania. Jedno z tych niepowodzeń Legia zanotowała w styczniu w Szczecinie przegrywając 83:81.

Mistrzowska czołówka

King i Legia mają obecnie na koncie po 21 zwycięstw i do play-off, niezależnie od wyników ostatniej kolejki, awansują z pozycji 1 i 2. Pewni miejsca w play-off są już także Trefl Sopot, Śląsk Wrocław, Dziki Warszawa i Arka Gdynia. Tym samym w walce o medale są wszyscy mistrzowie z ostatnich czterech sezonów. Śląsk zdobywał złoto przed czterema laty, King w sezonie 2022/2023, Trefl przed dwoma laty, a Legia w poprzednich rozgrywkach. Cztery czołowe drużyny tabeli - King, Legia, Trefl i Śląsk są najbliżej rozstawienia przed ćwierćfinałami.

Walka o pozostałe dwa miejsce w play-off, poprzedzone dodatkowym play-in jest jeszcze bardzo zacięta i toczyć się w gronie 5 drużyn, z których 4 mają identyczny dorobek punktowy. Na chwilę obecną najbliżej play-in jest Anwil, w grze jest także Zastal, ale porażka w środowym meczu z Dzikami Warszawa może wykluczyć ekipę z Zielonej Góry z play-in. Dla trenera tej drużyna Arkadiusza Miłoszewskiego i jej rozgrywającego Andrzeja Mazurczaka byłaby to pierwsza od czterech sezonów nieobecność w play-offach! W trzech poprzednich sezonach z Kingiem wystąpili w ćwierćfinale, zdobywali wicemistrzostwo i mistrzostwo Polski.

Najpierw play-in, potem play-off

Tegoroczne play-off, wzorem ubiegłorocznego sezonu, poprzedzą dodatkowe play-in. To seria dodatkowych spotkań drużyn z miejsc 7-10, które w ćwierćfinałach dołączą do najlepszej „szóstki" Rywalizacja w play-in odbywać się będzie według następującego scenariusza. W I rundzie zespół z miejsca 7. zmierzy się z zespołem z miejsca 8. Zwycięzca tego meczu bezpośrednio awansuje do play-off na pozycję 7. Przegrany przechodzi do II rundy i zagra w niej z wygranym z pary z miejsca 9. i miejsca 10. Zwycięzca tego meczu awansuje do play-off na 8. miejscu.

Po rozstrzygnięciach w play-in rozpocznie się już standardowy play-off. Ćwierćfinały Orlen Basket Ligi wystartują 13 maja, a rywalizacja w parach toczyć się będzie do trzech wygranych. Drużyny spotkają się w I rundzie play-off według następującego klucza: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Zwycięzcy awansują do półfinałów, w których zestawienie par odbędzie się według schematu: 1-8/4-5, 2-7/3-6

W finale walka o złoto toczyć się będzie już do czterech wygranych, a brązowego medalistę wyłoni dwumecz.

Na mistrza Polski czekać będzie premia w wysokości 300 tysięcy złotych, wicemistrz otrzyma 200 tysięcy, a brązowy medalista 100 tysięcy.

(woj)

