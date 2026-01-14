Koszykówka. King - Zastal w ćwierćfinale

W ćwierćfinale PP po raz drugi w sezonie dojdzie do konfrontacji drużyn Arkadiusza Miłoszewskiego i Macieja Majcherka

Rywalem Kinga Szczecin w ćwierćfinałowym meczu o koszykarski Puchar Polski będzie prowadzony przez byłego trenera szczecinian Arkadiusza Miłoszewskiego Zastal Zielona Góra. Turniej finałowy Pucharu Polski zostanie rozegrany w dniach 19 do 22 lutego 2026 roku w Arenie Sosnowiec, a mecz Kinga zaplanowany jest jako ostatni drugiego dnia imprezy.

REKLAMA

Awans do turnieju finałowego Pucharu Polski zapewniło sobie 8 najlepszych drużyn Orlen Basket Ligi po I rundzie sezonu zasadniczego. W losowaniu w studiu Polsatu Sport wyłoniono pary ćwierćfinałowe. Rywalizację o Puchar Polski rozpocznie 19 lutego mecz wicemistrza Polski Trefla Sopot z mistrzem Legią Warszawa. Potem zagrają Arka Gdynia z broniący zdobytego przed rokiem trofeum Górnikiem Wałbrzych. 20 lutego na parkiet wybiegną najpierw Dziki Warszawa i Śląsk Wrocław, a ostatnią parę tworzą King i Zastal. W ligowej potyczce obu drużyn 1 listopada szczecinianie ograli zespół z Zielonej Góry 80:66. W Zastalu obok Arkadiusza Miłoszewskiego jest jeszcze trzech byłych graczy Kinga - Andrzej Mazurczak, Phil Fayne i Filip Matczak.

W ewentualnym półfinale King zagra ze zwycięzcą meczu Dziki - Śląsk, a zdobywcę Pucharu Polski poznamy 22 lutego po wielkim finale.

King jest etatowym uczestnikiem finałów Pucharu Polski, ale nigdy nie zdobył tego trofeum. Przed rokiem w decydującym meczu szczecinianie dwoma punktami ulegli Górnikowi Wałbrzych. (woj)

REKLAMA