Koszykówka. Kadra z Dziewą i Żołnierewiczem na mecze z Litwą i Macedonią

Przemysław Żołnierewicz otrzymał kolejne powołanie do kadry Igora Milicicia. Fot. Dariusz GORAJSKI

Aleksander Dziewa i Przemysław Żołnierewicz znaleźli się w 15-osobowej kadrze na najbliższe mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2025.

W najbliższym okienku reprezentacyjnym Biało-Czerwoni rozegrają jak zwykle dwa spotkania. Najpierw w piątek 21 lutego o godz. 18 w katowickim spodku podejmą Litwę, a trzy dni później (24 lutego) zagrają na wyjeździe z Macedonią Północną.

– Cieszę się bardzo na nadchodzące okienko. Nie tylko dlatego, że ostatni raz spotkaliśmy się kadrowo blisko trzy miesiące temu i minęło już sporo czasu, ale dlatego, że przed nami bardzo ważny etap w ramach przygotowań do EuroBasketu. Mecze z Litwą i Macedonią Północną będą bardzo istotne dla tego, abyśmy mogli przetestować warianty i drobne różnice taktyczne, które wprowadziliśmy w ostatnim czasie przed dwumeczem z Estonią. One przyniosły nam bardzo cenne zwycięstwo w Tallinie – przerwaliśmy złą serię i chcemy kontynuować dobrą grę. Bardzo liczę, że przeciwko Litwie Spodek w Katowicach, który będzie naszym domem podczas EuroBasketu, wypełni się do ostatniego miejsca i wspólnie przeżyjemy święto koszykówki – mówi trener Igor Milicić.

Zgrupowanie reprezentacji Polski w Katowicach rozpocznie się w poniedziałek 17 lutego, a zaproszenie na treningi otrzymało 15 koszykarzy. Zabrakło wśród nich będącego ostatnio w kręgu zainteresowań selekcjonera i szerokiej kadry Szymona Wójcika. Koszykarz Kinga zaliczył ostatnio kilka udanych występów w Orlen Basket Lidze, ale Igor Milicić postawił na innych zawodników młodego pokolenia. Szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności na zgrupowaniu otrzymają także zawodnicy z klubów ORLEN Basket Ligi, którzy debiut w seniorskiej reprezentacji mają jeszcze przed sobą: Kuba Piśla, Mateusz Szlachetka oraz Jakub Szumert.

– Na zgrupowanie zaprosiliśmy 15 zawodników. Zdecydowana większość to nasi weterani, najważniejsi gracze, którzy od lat stanowią trzon i filary kadry, ale też jest kilka świeżych twarzy. Podczas zgrupowania w Estonii świetnie w zespół wszedł Daniel Gołębiowski, który na co dzień jest ważnym graczem WKS Śląska Wrocław. I wkrótce ponownie zobaczymy się na kadrze. Będzie z nami także Jakub Szumert, który rok temu był już na zgrupowaniu w Sosnowcu; po kilku miesiącach przerwy zaprosiliśmy Mateusza Szlachetkę, a po raz pierwszy pojawi się Kuba Piśla. Obaj zawodnicy, grą swoją w klubach – w Dzikach Warszawa i Tauron GTK Gliwice – pokazali, że w pełni zasługują na powołania. Trzymamy kciuki za powrót do zdrowia Mateusza Ponitki – jego rekonwalescencja przebiega świetnie i płynnie i choć dziś nie wiemy w jakim wymiarze będzie dla nas dostępny, liczymy na jego obecność. Podobna sytuacja miała miejsce ostatnio z Michałem Sokołowskim, który przez wiele tygodni leczył uraz doznany w Tallinie, ale obecnie deklaruje powrót do gry i jest to świetna wiadomość dla całej kadry. Świetną wiadomością dla mnie jako trenera są oczywiście także inne aspekty: coraz większe minuty Olka Balcerowskiego w Maladze, czy wysoka forma strzelecka Michała Michalaka oraz Łukasza Kolendy – podkreśla trener Biało-Czerwonych.

Po lutowych meczach poznamy pełny skład drużyn zakwalifikowanych na EuroBasket 2025. Polacy mają już zapewniony udział w najbliższych mistrzostwach jako współorganizator – faza grupowa zostanie rozegrana na przełomie sierpnia i września 2025 roku w Hali Spodek w Katowicach.

(woj)