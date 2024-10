Koszykówka. Domowa wygrana Spójni ze Stalą

Fot. Ryszard PAKIESER (arch.)

PGE Spójnia - Stal Ostrów 79:73 (19:23, 19:16, 16:21, 25:13)

PGE Spójnia: Luther Muhammad 20, Aleksandar Langović 17, Jayden Martinez 15, Sebastian Kowalczyk 9, Dawid Słupiński 4, Wesley Gordon 4, Ta'lon Cooper 4, Paweł Kikowski 4, Damian Krużyński 2, Yehonatan Yam 0.

W meczu w Stargardzie przez długi czas na prowadzeniu była Stal. Koszykarze z Ostrowa mogli pochwalić się tez najwyższą 8-punktową przewagą, ale to to PGE Spójnia wyszła z meczu zwycięsko. Zadecydowała wygrana IV kwarta i wyraźna przewaga w zbiórkach. Podopieczni Trenera Andreja Urlepa zebrali 51 piłek, o 10 więcej od rywali. Do drugiej wygranej w sezonie Spójnie poprowadzili najskuteczniejszy w tym sezonie Muhammed, wspierany przez Langovicia i i Martinez.

(woj)