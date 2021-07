Koszykówka. Derby na inaugurację sezonu

Energa Basket Liga ogłosiła terminarz na nowy sezon. Koszykarskie rozgrywki wystartują 2 września w Radomiu, a dzień później w Stargardzie pojedynkiem derbowym sezon zainaugurują PGE Spójnia i King Szczecin. Początek fazy play-off planowany jest 18 kwietnia, a mistrza Polski poznamy do 31 maja.



Sezon koszykarski w Polsce otworzy mecz o Superpuchar Polski. 1 września w hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu o trofeum im. Adama Wójcika zagrają mistrz Polski Stal Ostrów Wielkopolski oraz zdobywca Pucharu Polski Zastal Zielona Góra. Dzień później w Radomiu nastąpi inauguracja sezonu Energa Basket Lig. Hydrotruck Radom zmierzy się beniaminkiem Grupą Sierleccy Czarni Słupsk.

W piątek 3 września dojdzie tymczasem do pierwszych w nowym sezonie zachodniopomorskich derbów. W Stargardzie PGE Spójnia podejmować będzie Kinga Szczecin. Oba zespoły przed sezonem przeszły prawdziwą rewolucję kadrową i wciąż nie mają jeszcze zamkniętych składów. W drużynie PGE Spójni kibice zobaczą czterech nowych Amerykanów, w składzie zabraknie jednak czołowych graczy z poprzedniego sezonu. Raymond Cowels przeniósł się do Legii, Mateusz Kostrzewski podpisał kontrakt ze Starem Lublin, a do Stargardu nie wrócą Jay Threatt ani Baylee Steele. King poinformował we wtorek o pozyskaniu nowego środkowego - mierzącego 210 cm Serba Djoko Salica. To obecnie dziewiąty zawodnik potwierdzony przez szczeciński klub. Z poprzedniego pozostali tylko Jakub Schenk, Paweł Kikowski i Mateusz Bartosz. Zachodniopomorskie kluby deklarują, że sezon rozpoczną już ze skompletowanymi w 100-procentach składami, a na ewentualne korekty będą miały czas do 7 marca. Tego dnia w Energa Basket Lidze zamknięte zostanie bowiem okienko transferowe.©℗

(woj)