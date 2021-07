Koszykówka. King pozyskał reprezentanta Gruzji

Michael Dixon Jr podpisał umowę z Kingiem i w najbliższym sezonie będzie sezonie 2021/2022 będzie występował w szczecińskim klubie. Zawodnik posiada gruzińskie obywatelstwo i w reprezentacji tego kraju rozegrał kilka efektownych spotkań m.in. na mistrzostwach Europy i eliminacjach MŚ w 2107 roku. Notował wtedy średnio 27 punktów, 6 asyst, 5 zbiórek na mecz.

- Podpisaliśmy kontrakt z niezwykle doświadczonym zawodnikiem, który świetnie wpasuje się do zespołu. Ma dużą koszykarską wiedzę. Jestem pewien, że będzie liderem. Do drużyny wniesie ogromne doświadczenie. Teraz mamy dobry balans na pozycjach obwodowych. Mamy doświadczenie i młodość – mówi trener Kinga Rolandas Jarutis.

Amerykański obwodowy zawodnik ma 31 lat i mierzy 185 centymetrów wzrostu.To niezwykle doświadczony koszykarz, który ma na swoim koncie występy w bardzo silnych klubach i ligach. Swoją profesjonalną karierę zaczynał od gry w litewskiej ekstraklasie. W sezonie 2014/2015 podpisał swój pierwszy kontrakt z zespołem BC Dzukija.

Dobre występy na Litwie zaowocowały transferem do czeskiego giganta CEZ Nymburg. Dixon reprezentował ten klub w rozgrywkach czeskiej ekstraklasy oraz Europe Cup. Michael Dixon Jr w sezonie 2016/2017 przeniósł się do AEK Ateny. Razem z greckim zespołem rywalizował także w rozgrywkach Basketball Champions League. We wszystkich swoich dotychczasowych klubach średnio regularnie notował po około 15 punktów w meczu.

- Czuję się wspaniale. Rozmawiałem już z trenerem Rolandasem Jarutisem i powiedział mi czego ode mnie oczekuje. Jestem podekscytowany tym, że dołączam do Kinga Szczecin. Jestem gotów by dla niego walczyć. Na pewno wniosę energię. To będzie specyficzna i zupełnie inna energia. Myślę, że mogę przyjechać i zrobić te małe rzeczy, które pomogą nam wygrywać, ale też sprawią, że kibice przyjdą na trybuny. Dam z siebie wszystko, po to by kibice mogli być szczęśliwi. Chciałbym tylko powiedzieć każdemu kibicowi z osobna, że ja przyjadę do Szczecina i będę niesamowicie ciężko pracował i walczył na parkiecie. Oddam swoje życie na parkiecie, bo kocham tę grę, którą jest koszykówka. Chcę by ludzie zapamiętali mnie w Szczecinie, jako kogoś kto ciężko pracuje i próbuje osiągnąć z drużyną, jak najwięcej - mówi Michael Dixon Jr, nowy zawodnik Wilków Morskich.

(woj)