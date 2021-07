Igrzyska olimpijskie. Pierwszy medal dla Polski

Na wioślarskim torze regatowym w finałach swoich konkurencji walczyły w środę cztery polskie osady. Na podium stanęła żeńska czwórka podwójna. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann zdobyły pierwszy srebrny medal - pierwszy krążek dla Polski na igrzyskach w Tokio.

Polska osada choć w połowie dystansu była na czwartym miejscu, po fantastycznym finiszu dopłynęła na metę za Chinkami i przed Australią. Z trzech pozostałych polskich osad najlepszy wynik osiągnęła podwójna czwórka męska, która przegrała brązowy medal o 0,3 sekundy.

- Przed oczami miałam ciemną ścianę. Słyszałam tylko Agnieszkę, który krzyczała brąz, brąz, brąz. A tu na koniec srebro - wspomina ostatnie metry wyścigu Katarzyna Zillmann.

Do niecodziennej sytuacji doszło w turnieju tenisowych mikstów. Przed pierwszym meczem polska para Iga Świątek/Łukasz Kubot dowiedziała się o zmianie rywali. Choć mieli zmierzyć się z Paulą Badosą i Pablo Carreno w I rundzie gry mieszanej w ostatniej chwili zmieniono im rywala. Z dalszej rywalizacji w Tokio wycofała się pogromczyni Igi Świątek w singlu Paula Badosa i statecznie przeciwnikami Polaków byli Fiona Ferro i Pierre-Hugues Herbert. Tym samym na korcie spotkało się troje wielkoszlemowych mistrzów. Świątek triumfowała w Rolandzie Garrosie 2020 w singlu. Kubot w deblu wygrał Australian Open 2014 i Wimbledon 2017. Herbert również w grze podwójnej odniósł pięć takich triumfów (US Open 20015, Wimbledon 2016, Roland Garros 2018 i 2021, Australian Open 2019). Świątek i Kuboty pokonali Francuzów 6:3, 7:6 i awansowali do ćwierćfinałów mikstów, w których zmierzą się z Rosjanami Jeleną Wiesniną i Asłanem Karacewem.

Reprezentacja polskich siatkarzy zanotowała drugie zwycięstwo na igrzyskach. Polacy pokonali 3:1 Wenezuelę, nieoczekiwanie przegrywając trzeciego seta. W trzech zwycięskich partiach Polacy grając bez Wilfredo Leona i przez dłuższy czas także Bartosza Kurka oddali rywalom tylko 44 punkty. Najskuteczniejszy w ekipie Vitala Heynena był tym razem Kamil Semeniuk zdobywca 24 punktów. 9 punktów dołożył wracający po kontuzji Michał Kubiak. W piątek polskich siatkarzy czeka spotkanie z rewelacyjnie spisującą się Japonią, a w niedzielę z Kanadą.

Agnieszka Skrzypulec (SEJK Pogoń Szczecin) i Jolanta Ogar (UKŻ Wiking Toruń), efektownie rozpoczęły w środę rywalizację w żeglarskiej klasie 470. Polki wygrały dwa pierwsze wyścigi i po pierwszym dniu rywalizacji prowadzą w klasyfikacji generalnej igrzysk. Za nimi znajdują się brązowe medalistki igrzysk w Rio de Janeiro z 2016 roku Camille Lecointre i Helene Defrance z Francji oraz Hannah Mills i Eilidh McIntyre z Wielkiej Brytanii. Mills to aktualna mistrzyni olimpijska. W czwartek zaplanowano kolejne wyścigi klasy 470.

Elżbieta Wójcik z Róży Karlino jako ostatnia z Polek pożegnała się z turniejem olimpijskim. Zachodniopomorska pięściarka w ćwierćfinale kategorii do 75 kilogramów uległa na punkty 1:4 Holenderce Fontijn.

(woj)