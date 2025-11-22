Futsal. Podwójne święto

W niedzielę na kibiców futsalu czekają emocje w żeńskim i męskim wydaniu. Fot. Futsal Szczecin

Dwa mecze szczecińskich drużyn futsalu jednego dnia w hali przy ul. Twardowskiego to historyczny moment. W tym sezonie w centralnej lidze futsalu Szczecin reprezentują dwie drużyny. Futsal Szczecin, który ma już za sobą 8 kolejek podejmie w niedzielę Dragon Bojano, a bezpośrednio przed futsalistami zagrają jeszcze panie z LFA Szczecin. Dla naszych futsalistek będzie to debiut i pierwszy ligowy mecz w Szczecinie.

- Niedzielę warto spędzić z nami. Dla nas to szósty sezon w I lidze ale cieszymy się, że po latach idziemy w parze z jeszcze jedną drużyną. LFA Szczecin zagra o godzinie 14.30 z Chemikiem Bydgoszcz, a Futsal Szczecin swój mecz zacznie o 17.00 w hali na Twardowskiego. Piłkarki nie powinny mieć tremy przed ligowym debiutem, bo od kilku lat rywalizują w pucharze Polski w futsalu. To ważny moment dlatego wspólnie z LFA Szczecin przygotowaliśmy dla kibiców sporo atrakcji. Liczymy także na doping i wygraną obu szczecińskich ekip - mówi prezes Futsal Szczecin Paweł Płuciennik.

Organizatorzy futsalowej niedzieli zadbali o pozasportowe atrakcje. Będzie bezpłatna kiełbaska z grilla dla wszystkich kibiców, a dla najmłodszych popcorn i wata cukrowa.

(woj)

