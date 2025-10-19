Niedziela, 19 października 2025 r. 
REKLAMA 4 szczecin
REKLAMA

Futsal. Bolesna porażka w Lęborku

Data publikacji: 19 października 2025 r. 21:26
Ostatnia aktualizacja: 19 października 2025 r. 21:26
Futsal. Bolesna porażka w Lęborku
Fot. Team Lębork/Facebook  

W 5. kolejce I ligi mężczyzn Futsal Szczecin przegrał na wyjeździe z Teamem Lębork aż 0:7.

REKLAMA

Futsal: Wołodymyr Żgaja, Dmytro Szczypczyk - Witalij Pankratij, Walerij Własowicz, Taras Woroniuk, Artem Ivanienko, Joao Carlos Alves, Dominik Grochowski, Dominik Siwiec, Zahar Sydorenko, Dominik Pirkoś, Piotr Gołacki

Pierwsza połowa nie zapowiadała wysokiej porażki szczecinian. Obydwa zespoły miały swoje szanse, ale to lęborczanie byli skuteczniejsi i po kontrataku zdobyli bramkę. Mecz był zacięty, a sędziowie nie do końca panowali nad emocjami zawodników. Futsal próbował gry z lotnym bramkarzem, ale niewiele z tego wynikało.

Po zmianie stron gospodarze szybko strzelili dwie bramki, a potem dołożyli kolejną. Zespół ze Szczecina wycofał bramkarza i grał z przewagą jednego zawodnika w polu, ale w tym ustawieniu stracił piątego i szóstego gola. Końcowe minuty nie przyniosły już większych emocji. Ekipa z grodu Gryfa nie potrafiła pokonać golkipera z Lęborka, a miejscowi grali z dużym luzem i zatrzymali się na siedmiu trafieniach.

W tabeli Futsal ma 6 punktów i zajmuje 7. miejsce. ©℗

(PR)

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

4 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA