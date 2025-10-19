Futsal. Bolesna porażka w Lęborku

W 5. kolejce I ligi mężczyzn Futsal Szczecin przegrał na wyjeździe z Teamem Lębork aż 0:7.

Futsal: Wołodymyr Żgaja, Dmytro Szczypczyk - Witalij Pankratij, Walerij Własowicz, Taras Woroniuk, Artem Ivanienko, Joao Carlos Alves, Dominik Grochowski, Dominik Siwiec, Zahar Sydorenko, Dominik Pirkoś, Piotr Gołacki

Pierwsza połowa nie zapowiadała wysokiej porażki szczecinian. Obydwa zespoły miały swoje szanse, ale to lęborczanie byli skuteczniejsi i po kontrataku zdobyli bramkę. Mecz był zacięty, a sędziowie nie do końca panowali nad emocjami zawodników. Futsal próbował gry z lotnym bramkarzem, ale niewiele z tego wynikało.

Po zmianie stron gospodarze szybko strzelili dwie bramki, a potem dołożyli kolejną. Zespół ze Szczecina wycofał bramkarza i grał z przewagą jednego zawodnika w polu, ale w tym ustawieniu stracił piątego i szóstego gola. Końcowe minuty nie przyniosły już większych emocji. Ekipa z grodu Gryfa nie potrafiła pokonać golkipera z Lęborka, a miejscowi grali z dużym luzem i zatrzymali się na siedmiu trafieniach.

W tabeli Futsal ma 6 punktów i zajmuje 7. miejsce. ©℗

