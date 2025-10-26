Futsal. Futsal przegrywa, rywal się przełamuje

Fot. Futsal Szczecin/Facebook (Archiwum)

W 6. kolejce I ligi szczecińscy futsaliści przegrali na własnym parkiecie z TAF-em Toruń 1:2.

REKLAMA

Futsal: Wołodymyr Żgaja, Dmytro Szczypczyk - Witalij Pankratij, Walerij Własowicz, Taras Woroniuk, Artem Ivanienko, Joao Carlos Alves, Dominik Grochowski, Dominik Siwiec, Zahar Sydorenko, Dominik Pirkoś, Piotr Gołacki, Breno Pereira Da Silva

W pierwszej połowie to przyjezdni mieli lepsze sytuacje, a Futsal dwa razy ratował słupek. Gospodarze nie potrafili złapać właściwego rytmu i do przerwy był bezbramkowy remis. Po zmianie stron to szczecinianie byli zespołem lepszym, ale paradoksalnie osiągnęli gorszy wynik niż w pierwszych 20. minutach. Na półmetku drugiej połowy goście objęli prowadzenie, a pod koniec meczu podwyższyli rezultat. Zespół ze Szczecina wycofał bramkarza i strzelił bramkę kontaktową, a gola strzelił Pankratij. Do wyrównania zabrakło już jednak czasu i ważna porażka szczecińskiej ekipy stała się faktem.

Dla torunian było to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Futsal z 6 punktami jest na 9. miejscu w tabeli.

###

W I rundzie Pucharu Polski mężczyzn III-ligowa Szczecińska Akademia Futsalu pokonała u siebie II-ligową Zawiszę Bydgoszcz 3:2 i awansowała do kolejnej rundy. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Łukasz Kubicki, Bartosz Ława i Igor Bakiszau. ©℗

(PR)

REKLAMA