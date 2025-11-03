Futsal. Niespodzianka w Chojnicach

W 7. kolejce I ligi mężczyzn szczecińscy futsaliści niespodziewanie pokonali na wyjeździe Red Devils Chojnice 2:1, a bramki dla zwycięzców zdobyli Artem Ivanenko i Taras Woroniuk.

Szczecinianie zaskoczyli gospodarzy na początku spotkania i w ciągu minuty zdobyli dwa gole. Chojniczanie prowadzili grę i mieli kilka dobrych sytuacji, a przyjezdnych dwa razy uratował słupek. Dopiero po kontrataku, gdy było więcej miejsca na parkiecie, Czerwone Diabły strzeliły gola kontaktowego. Po zmianie stron Futsal mądrze się bronił, wybijał z rytmu gospodarzy i sam groźnie atakował. W końcówce meczu drużyna z Chojnic wycofała bramkarza, ale na drodze do wyrównania po raz trzeci stanął jej słupek. Miejscowi zdobyli nawet bramkę na 2:2, ale sekundę po końcowej syrenie.

Dla szczecinian to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo i dobry prognostyk przed kolejnymi meczami. Futsal Szczecin z 9 punktami zajmuje 8. miejsce w tabeli. ©℗ (PR)

