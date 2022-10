Futsal. Pierwszy wyjazdowy mecz Futsalu Szczecin

W niedzielę w ramach 2. kolejki I ligi grupy północnej, drużynę trenera Miłosza Kocota czeka wyjazd do Piły, a przeciwnikiem będzie KS Investa PZZ Futsal Powiat Pilski. Zawodnicy z Piły w swoim pierwszym meczu nieznacznie przegrali na wyjeździe z LSSS Team Lębork 1:2. Zespół gospodarzy to jednak solidna i zgrana ekipa, a w poprzednim sezonie zajęła wysokie 5. miejsce.

W szeregach drużyny przeciwnej nie zobaczymy najlepszego strzelca poprzedniego sezonu, Wojciecha Węgrzyna, który zamienił Piłę na Gniezno. Największym atutem tego zespołu jest kolektyw, który doskonale rozumie się na parkiecie. Zawodnicy trenera Macieja Konerta grają i trenują ze sobą od kilku lat i świetnie potrafią grać z kontrataku. Piotr Przygocki I Łukasz Skwarek to futsaliści, którzy powinni stanowić o sile ataku naszych rywali, a już w poprzednim sezonie regularnie zdobywali gole. Dyspozycja strzelecka Przygockiego nie umknęła uwadze trenera Korczyńskiego, który w lipcu tego roku powołał reprezentanta Piły na Akademickie Mistrzostwa Świata w Futsalu. Wystąpił on we wszystkich spotkaniach biało-czerwonych, którzy uplasowali się na wysokim, piątym miejscu.

Zawodnicy Futsal Szczecin mają w pamięci ostatni pojedynek, który odbył się w Szczecinie. W kwietniu pokonali oni po raz pierwszy zespół z Piły 4:3. W niedzielę będzie okazja na historyczną wygraną na wyjeździe. Po okazałym zwycięstwie humory dopisują, ale trener Kocot nie ma komfortu pracy. W inauguracyjnym meczu urazu nabawił się Dmytro Donos, a pod znakiem zapytania stoi występ Daniela Maćkiewicza, który w tym tygodniu wrócił po kontuzji do treningów. Również Mateusz Gepert cały czas narzeka na problemy ze zdrowiem.

Początek meczu o godz. 18.00, a gospodarze przeprowadzą transmisję na żywo na swoim Facebooku - KS Investa PZZ Futsal Powiat Pilski.

PR