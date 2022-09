Futsal. Startuje sezon 2022/2023

W ten weekend startują rozgrywki I ligi futsalu grupy północnej, w których Futsal Szczecin podejmie przy ulicy Twardowskiego zespół TAF Toruń. Mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Twardowskiego w niedzielę (25 września) o godz. 15.

W poprzednim sezonie drużyna z Torunia zajęła 10. miejsce i powinna spaść z rozgrywek I ligi. Tak się jednak nie stało, gdyż inny zespół z tego miasta – Dynamik Toruń, nie przeszedł procesu licencyjnego. TAF wyciągnął wnioski z poprzedniego sezonu, dokonał solidnych wzmocnień i od początku rozgrywek będzie chciał regularnie punktować.

Mateusz Waszak to największe wzmocnienie ekipy z Torunia, który na parkietach Ekstraklasy w barwach FC Toruń rozegrał 166 meczów i strzelił 37 bramek. Ma na swoim koncie również brązowy medal mistrzostw Polski. Inny zawodnik, na którego trzeba zwrócić uwagę, to Krystian Kraśniewski, który imponuje skutecznością strzelecką, a w poprzednim sezonie zdobył 22 bramki. Ciekawie może się zaprezentować Mateusz Anuszewski, który w ostatnim tygodniu cieszył się z brązowego medalu na mistrzostwach Europy do lat 19. W toruńskiej drużynie na pewno nie zobaczymy Bartosza Przypisa i Jakuba Hapka, którzy wzmocnili miejscowych rywali.

W drużynie Futsalu Szczecin występować już nie będzie Krystian Peda, który postanowił skoncentrować się na grze na trawie i swoją karierę będzie kontynuował we Flocie Świnoujście. Futsal Szczecin pozyskał natomiast kilku ciekawych zawodników. Do zespołu dołączył Valerij Vlasovich, który w ostatnich trzech sezonach grał w najwyższej klasie rozgrywkowej na Węgrzech. Kolejny gracz to Dmytro Donos. Zawodnik ma 27 lat, imponuje warunkami fizycznymi i jest wychowankiem Bastionu Czarnomorsk. Dominik Grochowski to kolejne solidne wzmocnienie drużyny ze Szczecina. Jest to wychowanek Pogoni Szczecin, który w poprzednim sezonie imponował skutecznością na boiskach IV ligi, strzelając w barwach Hutnika Szczecin 20 bramek. Ma 22 lata i szczególne predyspozycje do gry na hali. Będzie miał okazję uczyć się i rozwijać u boku bardziej doświadczonych zawodników.

Jaki będzie ten sezon, czas pokaże. Szczecin ma być niepokonaną twierdzą, a dorobek punktowy w meczach wyjazdowych w porównaniu z poprzednim sezonem ma ulec poprawie. Drużyna liczy na gorący doping i gwarantuje emocje na parkiecie. Już pierwsze spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Dla dzieci przygotowane będą słodkie atrakcje, jak bezpłatna wata cukrowa i popcorn, zaś w przerwie meczu zorganizowany będzie konkurs dla pań. Wstęp na mecze Futsalu Szczecin jest bezpłatny.

(PR)