Niedziela, 05 października 2025 r. 
Futsal. Pierwsze zwycięstwo w sezonie

Data publikacji: 05 października 2025 r. 21:39
Ostatnia aktualizacja: 05 października 2025 r. 21:47
Futsal. Pierwsze zwycięstwo w sezonie
Fot. Facebook Futsal Szczecin  

W 3. kolejce rozgrywek I ligi szczecińscy futsaliści pokonali na własnym parkiecie KS Gniezno 8:3.

Futsal Szczecin - Grinbud KS Gniezno 8:3 (3:1)

Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Taras Woroniuk (3), Walerij Własowicz (2), Artem Ivanienko (2) i Dominik Pirkoś. 

- Przez cały mecz kontrolowaliśmy to spotkanie, tylko na początku drugiej połowy rywale doprowadzili do remisu 3:3 - powiedział po spotkaniu Roman Smirnov, szkoleniowiec Futsalu Szczecin. - Graliśmy dobrze w obronie, a większość bramek strzeliliśmy z kontrataku. Musimy jeszcze popracować nad koncentracją i podejmować lepsze decyzje w trudnych sytuacjach.

Futsal Szczecin jest na siódmym miejscu w tabeli i ma do rozegrania zaległe spotkanie z Jagiellonią Białystok. ©℗

(PR)

