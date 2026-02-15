Futsal. Drugi wyjazd i drugie zwycięstwo

Udany powrót do domu będą mieli zawodnicy Futsalu Szczecin, którzy pokonali na wyjeździe Futbalo Białystok 3:2.

Bramki dla przyjezdnych zdobyli: Zahar Sydorenko, Bartosz Cyburt i Witalij Pankratij.

Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie: Wołodymyr Żgaja, Dmytro Szczypczyk - Taras Woroniuk, Dominik Siwiec, Zahar Sydorenko, Witalij Pankratij, Breno Pereira da Silva, Walerij Własowicz, Bartosz Cyburt, Oleksandr Yatsenko.

Już w 2. minucie Szczecinianie objęli prowadzenie, a bramkę zdobył Sydorenko. Futbalo prowadziło grę i było groźniejsze, a Futsal nastawił się na grę z kontrataku. Przyjezdnych trzy razy ratowała poprzeczka albo bramkarz, ale i tak stracili dwa gole. Obie po stratach na własnej połowie, a dublet skompletował Jakub Demiańczuk. Jeszcze przed przerwą Woroniuk powinien wyrównać, ale przegrał pojedynek sam na sam z golkiperem gospodarzy.

W drugiej połowie goście okazali się skuteczniejsi i odwrócili losy pojedynku. Najpierw wyrównał Cyburt, który zainicjował całą akcję, a później skierował piłkę do pustej bramki. W kolejnej sytuacji Własowicz trafił w słupek, a pod koniec meczu skutecznym strzałem po rzucie wolnym popisał się Pankratij.

Dla Futsalu do drugie zwycięstwo z rzędu, gdyż wcześniej pokonali na wyjeździe KS Gniezno. W lutym Futsal rozegra jeszcze jedno spotkanie w Białymstoku, a rywalem będzie Jagiellonia.

Po 15. kolejce Szczecinianie z dorobkiem 21 punktów zajmują 6. miejsce. ©℗ (PR)

