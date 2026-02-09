Futsal. Gniezno zdobyte!

Fot. Futsal Szczecin (archiwum)

I-ligowi szczecińscy futsaliści pokonali na wyjeździe Grinbud KS Gniezno 4:3 (3:0) i umocnili się w środku tabeli.

Bramki dla przyjezdnych zdobyli: Taras Woroniuk 2, Zahar Sydorenko i Bartosz Cyburt.

Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie: Wołodymyr Żgaja - Taras Woroniuk, Dominik Grochowski, Dominik Siwiec, Zahar Sydorenko, Witalij Pankratij, Artem Iwanenko, Breno Pereira da Silva, Walerij Własowicz, Gracjan Sylwestrzak, Bartosz Cyburt.

- Mecz był wyrównany, ale to my wykazaliśmy się lepszą skutecznością i do przerwy mieliśmy bardzo korzystny wynik - powiedział po spotkaniu Roman Smirnov, trener Futsalu Szczecin. - Po zmianie stron gospodarze wycofali bramkarza, a my strzałem do pustej bramki podwyższyliśmy rezultat na 4:0. Gniezno grając w ten sposób strzeliło nam trzy bramki i pod koniec meczu było trochę nerwowo, ale uważam, że odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo.

Po 14. kolejce Szczecinianie z dorobkiem 18 punktów zajmują 6. miejsce. ©℗ (PR)

