Futsal. Pierwszy wyjazd w nowym roku

W niedzielę 8 stycznia drugi mecz w tym roku rozegra Futsal Szczecin, a jego rywalem będzie na wyjeździe KS Gniezno, z którym Szczecinianie wygrali w rundzie jesiennej 8:3.

Pomimo porażki w pierwszym meczu z Wiarą Lecha Poznań 4:8, Futsal nadal zajmuje 6. miejsce. Jego przeciwnik jest w tabeli dziewiąty i traci do szczecińskiej ekipy trzy punkty. Jeżeli gospodarze wygrają ten pojedynek, to zrównają się punktami z Futsalem, a goście mogą spaść na ósmą pozycję. Jest to więc pojedynek o przysłowiowe sześć punktów. W zeszłym sezonie był remis 1:1, ale teraz ten wynik nikogo nie ucieszy. Nasza drużyna jest bardziej zgrana niż na początku sezonu i chce powalczyć o trzy punkty. Gospodarze natomiast chcą utrzymać się w I lidze, więc muszą zwyciężać na własnym parkiecie. Ekipa z grodu Gryfa przystąpi do tego meczu bez większych absencji, a na ławce trenerskiej pojawi się Roman Smirnov, którego nie było na pierwszym meczu. Futsal z optymizmem i wiarą patrzy na najbliższy mecz, gdyż najtrudniejszego przeciwnika ma już za sobą. Oprócz spotkania z Gnieznem, w lutym Futsal rozegra jeszcze dwa spotkania wyjazdowe w Białymstoku, a rywalami będą Futbalo i Jagiellonia.

8.02 Grinbud KS Gniezno - Futsal Szczecin godz. 17:30. Hala widowiskowo-sportowa ul. Sportowa 5. Wstęp wolny. ©℗

