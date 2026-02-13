Futsal. Kolejny wyjazd Futsalu Szczecin

Wyjazdowy maraton kontynuują zawodnicy I-ligowego Futsalu Szczecin, którzy zmierzą się na wyjeździe z Futbalo Białystok.

Zespół z Białegostoku jest na czwartym miejscu w tabeli i o sześć punktów wyprzedza Futsal Szczecin, który znajduje się w środku stawki. Po wygranej w Gnieźnie Szczecinianie liczą na kolejne zwycięstwo, lecz nie będzie to zadanie łatwe, gdyż z Futbalo jeszcze w delegacji nie wygrali (dwa remisy i trzy porażki). Ekipa z grodu Gryfa jedzie na Podlasie w pełnym składzie i chce sprawić kolejną niespodziankę, a w świetnej formie jest Taras Woroniuk, który ma na koncie 14 trafień. W przypadku zwycięstwa Futsal może zbliżyć się do sobotniego rywala na trzy punkty. W pierwszym meczu wygrał z nim 4:2. Bilans Futsalu na wyjeździe wynosi 2-2-2, natomiast gospodarze tylko raz w tym sezonie przegrali na własnym parkiecie z Red Devils Chojnice 3:4 i legitymują się bilansem 3-3-1. Zapowiada się ciekawe widowisko!

2020/2021: Futbalo Białystok - Futsal Szczecin 3:3

2021/2022: Futbalo Białystok - Futsal Szczecin 6:2

2022/2023: Futbalo Białystok - Futsal Szczecin 7:1

2023/2024: Futbalo Białystok - Futsal Szczecin 3:2

2024/2025: Futbalo Białystok - Futsal Szczecin 5:5

Mecz odbędzie się w sobotę 14 lutego o godz. 17:30. ©℗

