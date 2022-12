Zdolny student z Politechniki Morskiej

Aleksander Kulbacki, student trzeciego roku geodezji i kartografii Politechniki Morskiej w Szczecinie, został wyróżniony aż trzema nagrodami. Wszystkie otrzymał w grudniu.

Pierwsza z nich to Nagroda Ministra Infrastruktury w formie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe. A. Kulbacki, silnie zaangażowany w życie Politechniki oraz własny rozwój naukowy, w tym miesiącu zajął także pierwsze miejsce uczestnicząc w konferencji VII Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci. Nagrodę przyznano za wygłoszony referat pt. „Budowa cyfrowych modeli batymetrycznych z wykorzystaniem wielospektralnych zobrazowań satelitarnych”. Trzecie i zarazem ostatnie wyróżnienie Aleksander wraz z innymi studentami odebrał w uroczystej atmosferze z rąk rektora Wojciecha Ślączki.

– Jeszcze to do mnie nie dociera. Nie ukrywam jednak, że jestem z siebie dumny i cieszę się, że moja praca została doceniona – mówił Aleksander.

Wyróżniony student zwraca również uwagę na fakt, że oprócz osobistego zainteresowania studiowanym kierunkiem i zapału do nauki, inspirująca jest dla niego współpraca z nauczycielami akademickimi Politechniki Morskiej.

– Jesteśmy taką uczelnią, że jeśli kadra zauważy w studencie potencjał i zapał do pracy, to pomaga na wszelkie sposoby. Od pomocy w rozwoju naukowym, po propozycje uczestnictwa w konkursach, konferencjach, wstąpienia do zespołu badawczego, a nawet pomoc w wypełnianiu dokumentów. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy uczelnią, w której studenci i wykładowcy idą ramię w ramię po wspólny sukces. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, w której ktoś robiłby „pod górkę”. Dzięki temu czuję, że gramy w jednej drużynie, a to jest szalenie motywujące – opowiada Aleksander.

Laureat nagród zdradza, że po zakończeniu studiów chciałby rozwijać się naukowo na szczecińskiej uczelni.

