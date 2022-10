Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zmieniła się w Akademię Nauk Stosowanych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie po raz trzydziesty zainaugurowała nowy rok akademicki. W nowe, czwarte już dziesięciolecie uczelnia wkracza z trzecim rektorem i nową nazwą. Teraz jest Akademią Nauk Stosowanych.

W 1993 roku pierwsza inauguracja roku akademickiego, pierwszej w regionie niepublicznej uczelni wyższej - Zachodniopomorskiej Szkoły Bussinesu - miała miejsce przy Al. Wojska Polskiego, obok ówczesnego pl. Sprzymierzonych. Uczelnia została zarejestrowana jako 15. niepubliczna szkoła wyższa w Polsce. Studia na ZPSB zaczynało wówczas ok. 250 studentów.

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 otwierała jubileusz 30-lecia działalności Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

– Zmiana nazwy wydawałaby się niewielka, bo wciąż zostajemy szkołą biznesu Pomorza Zachodniego. Ale będziemy mieć już status akademii – mówi prof. Justyna Osuch-Mallett, rektor ZPSB.

Akademia Nauk Stosowanych to nazwa zastrzeżona dla uczelni zawodowych, spełniających określone kryteria. Przede wszystkim jakościowe w nauczaniu praktycznym. Nazwa odnosi się do nauk stosowanych, co oznacza wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów.

– Dla uzyskania nazwy akademii musieliśmy otrzymać zgodę ministerstwa, wykazując spełnienie kryteriów. Taką zgodę otrzymaliśmy właśnie pod koniec lata. Teraz mamy także w nazwie potwierdzenie, że jesteśmy dobrą jakościowo uczelnią, która spełnia wysokie standardy – dodaje prof. Justyna Osuch-Mallett.©℗

