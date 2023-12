Wystartowali młodzi naukowcy. E(x)plory w Technikum Technologii Cyfrowych

Silna ekipa młodych wynalazców z Technikum Technologii Cyfrowych wymyśliła i opracowała urządzenia z wielu dziedzin. m.in. fizyki, informatyki, mikrobiologii. Fot. TTC

Sześć projektów na Festiwal Naukowy E(x)plory przygotowali uczniowie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie. Ich prezentacja odbyła się w piątek, 8 grudnia, a wydarzenie obfitowało także w warsztaty i wykłady naukowe. Znamy już zwycięzcę tegorocznych zmagań. Jury wybrało urządzenie do pomiaru siły nacisku dłoni, które wymyślił i skonstruował Piotr Pawłaszek, uczeń klasy V o profilu aplikacje internetowe.

Szkolne zmagania młodych wynalazców to wstęp do przyszłorocznego festiwalu, którego finał odbywa się w Gdyni. Tegoroczny Festiwal Nauki i Technologii ledwo zakończył się pod koniec października, a pełna zapału młodzież już przygotowała projekty na konkurs w 2024 roku. W Technikum Technologii Cyfrowych E(x)plory odbyło się po raz pierwszy. Zmaganiom nastoletnich naukowców przyglądał się dr Robert Pruszczyński, koordynator Szkolnych Festiwali E(x)plory.

- To dla nas wielkie święto nauki. Musimy jechać do Gdyni na finał - śmieje się Agata Ochrymiuk, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, a jednocześnie opiekunka aż trzech ekip młodych wynalazców, w tym autora zwycięskiego wynalazku.

Co zatem przygotowali uczniowie TTC? To projekty z zakresu fizyki, informatyki, mikrobiologii.

Krzysztof Huszał, Krzysztof Wolski i Michał Oleszkiewicz wymyślili urządzenie, za pomocą którego będzie można kontrolować napięcie w elektromagnesach, ustawionych w specyficznej pozycji, umożliwiającej kontrolowaną lewitację magnetyczną. Uniwersalne urządzenie do wytwarzania niekończącej się energii elektrycznej, które może zastąpić np. nieekologiczne baterie w samochodach to wynalazek Dawida Romanowskiego. System operacyjny dla osób starszych opracowała Martyna Wites, a swój projekt nazwała Technologia bez stresu. Z kolei Michał Żak wymyślił aplikację, która może stać się inteligentnym asystentem w zarządzaniu pracownikami w wielkich firmach i korporacjach. Marcel Hec i Filip Rydlchowski stworzyli SeaSavers, czyli mapę śmieci w morzach i oceanach, które to zanieczyszczenia stanowią realne zagrożenie dla żeglugi. Natomiast Piotr Pawłaszek opracował i zbudował urządzenie służące do pomiaru siły nacisku dłoni i to właśnie jego projekt okazał się zwycięskim.

- Urządzenie, które zaprezentował Piotr, może być wykorzystane przez ludzi chorych, sparaliżowanych, przykutych do łóżek - wyjaśnia Agata Ochrymiuk, pod której opieką uczeń klas V TTC tworzył swój wynalazek. - Poprzez naciśniecie piłeczki podłączonej do urządzenia wytwarza się impuls, który przetwarza się na konkretny ruch. To urządzenie nowatorskie, mające na celu odciągnięcie chorego od jego dysfunkcji, pozwalające naprawić jakość życia i przekładające się na szybszy proces rekonwalescencji.

Paweł, który zdaniem Agaty Ochrymiuk, jest niezwykle uzdolniony zarówno matematycznie, jak i informatycznie, będzie teraz reprezentował Technikum Technologii Cyfrowych na Międzyszkolnym Festiwalu E(x)plory. Nim to nastąpi, jeszcze dwie szkoły ze Szczecina - XVI Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - wyłonią w grudniu zwycięskie wynalazki.

(kel)